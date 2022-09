‘OnePlus 11 Pro met Snapdragon 8 Gen 2-chip verschijnt eind dit jaar’

Nog lang niet alle OnePlus 11 Pro specificaties zijn bekend. OnePlus lijkt echter te werken aan een toestel met de nog niet gepresenteerde Snapdragon 8 Gen 2-processor, die ook nog eens eind dit jaar op de markt zou komen.

Gerucht: eerste OnePlus 11 Pro specificaties bekend

De OnePlus 10 Pro werd in januari 2022 gepresenteerd voor de Chinese markt en kwam wat later naar Europa. Dit jaar lijkt OnePlus hun nieuwe toestel nog eerder te willen presenteren. Volgens een gerucht van de bekende lekker Digital Chat Station zou dat eind van dit jaar namelijk nog moeten gebeuren.

Om welk toestel het gaat is nog de vraag, maar afgaande op de vorige releases gaan we uit van de OnePlus 11 Pro. Daarbij laat ‘ie weten dat die smartphone wordt aangedreven door de SM8550-chip, een nog onbekende processor. In november verwachten we dat fabrikant Qualcomm die presenteert en op de markt brengt als Snapdragon 8 Gen 2.

Als dat daadwerkelijk gebeurt en OnePlus enkele weken daarna hun nieuwe toestel al presenteert is het een van de eerste met deze processor aan boord. Wat die nieuwe chip precies brengt is nog de vraag. We gaan uit van nog krachtigere (video)prestaties en beter kunnen omgaan met de accu.

Dit is de OnePlus 10T

De meest recente smartphone van het bedrijf, de OnePlus 10T, is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1-processor. Hoe die werkt in de praktijk lees je natuurlijk in onze OnePlus 10T review. Dat toestel is uitgerust met een prachtig 6,7 inch amoled-scherm, meerdere camera’s en kan opladen met maximaal 150 Watt.

