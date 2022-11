Gerucht: OnePlus komt in 2023 met tablet die gekopieerd is van Oppo

OnePlus zou in 2023 eindelijk een tablet uit willen brengen: de OnePlus Pad. Mogelijk gaat het om een kopie van de Oppo Pad, die niet op de westerse markt verscheen.

‘OnePlus brengt eindelijk tablet uit’

De betrouwbare lekker Max Jambor weet het zeker: OnePlus zal in 2023 eindelijk een tablet lanceren. Het bedrijf is natuurlijk bekend om zijn smartphones, maar verkoopt ook oordopjes en smartwatches. Een eigen tablet, de OnePlus Pad, lijkt dus een logische vervolgstap.

Mogelijk ontwikkelt OnePlus het apparaat niet helemaal zelf. Verschillende websites speculeren dat het apparaat een kopie wordt van de Oppo Pad, die alleen in China verscheen. Dat zou niet onlogisch zijn. OnePlus en Oppo zijn beiden onderdeel van het bedrijf BBK Electronics. Door het ontwerp te delen, worden er kosten bespaard.

De Oppo Pad met los verkrijgbaar toetsenbord

Als deze geruchten kloppen, wordt de OnePlus Pad behoorlijk krachtig. Hij zou dan op een Snapdragon 870-chip draaien. Die is al wat ouder, maar biedt nog steeds uitstekende prestaties. Het 11 inch-scherm heeft een hoge resolutie van 2500 bij 1600 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor zien beelden er erg soepel uit. Het gaat helaas wel om een lcd-display, dat een minder goed contrast biedt dan het oled-scherm van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab S8 Plus.

De batterij van de Oppo Pad is 8300 mAh groot en laadt met 33 Watt vrij snel op. Hetzelfde zou dus kunnen gelden voor de OnePlus Pad. Oppo bracht het apparaat in twee versies op de markt. De basisvariant met 6GB RAM en 128GB opslagruimte kost in China omgerekend 356 dollar. Het duurdere model met 8GB RAM en 256GB opslag gaat voor 475 dollar over de toonbank. Of OnePlus dezelfde prijzen hanteert is echter onzeker.

Ook Google komt met nieuwe tablet

De Android-tablet is aan een echte heropleving bezig. Ook Google brengt er volgend jaar eentje uit: de Google Pixel Tablet. Die draait op de Tensor G2-chip, die we kennen van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Bijzonder is dat Google ook een dock uitbrengt voor de tablet. Die kan het apparaat opladen en biedt een ingebouwde speaker voor beter geluid.

Ben je nú op zoek naar een Android-tablet en is je budget beperkt? Lees dan onze review van de Oppo Pad Air vs de Xiaomi Redmi Pad.

