Gerucht: OnePlus presenteert over twee weken eerste tablet

OnePlus onthult binnenkort de OnePlus 11 in Europa, maar mogelijk krijgen we nog een nieuw product te zien. Het zou gaan om de eerste tablet van het bedrijf.

‘OnePlus komt snel met eerste tablet’

Dat OnePlus over twee weken zijn nieuwste smartphone uit de doeken doet, is al een tijdje geen geheim meer. Maar, misschien krijgen we nog een nieuw product van het bedrijf te zien. Telecominsider Abhishek Yadav laat op Twitter weten dat OnePlus op 7 februari misschien ook zijn eerste tablet toont.

Het apparaat zou op hetzelfde evenement als de OnePlus 11 en Buds Pro 2 worden gepresenteerd. Het event vindt plaats in India en staat grotendeels in het teken van de Europese lancering van de OnePlus 11. We krijgen dan te horen wat de nieuwe telefoon kost en wanneer ‘ie in Nederland verschijnt.

Over de OnePlus-tablet is nog maar weinig bekend. Volgens eerdere geruchten zou het apparaat wel voorzien zijn van een 11 of 12 inch-amoled-scherm (met een full-hd-resolutie), een krachtige Snapdragon 865-processor en 6GB aan werkgeheugen. Ook wordt gesproken over een forse 10900 mAh-accu en vingerafdrukscanner onder het scherm.

OnePlus 11 als blikvanger

De meeste aandacht gaat op 7 februari uit naar de OnePlus 11. Deze nieuwe smartphone is onlangs onthuld in China, maar komt ook naar Europa. Het toestel beschikt over de Snapdragon 8 Gen 2-processor, de nieuwste en snelste chip van fabrikant Qualcomm. Daarmee is de 11 weer iets sneller dan de OnePlus 10 Pro en 10T.

Het scherm van de smartphone is 6,7 inch groot, heeft een hoge resolutie van 3216 bij 1440 pixels en ververssnelheid van 120Hz. Beelden ogen hierdoor scherp en vloeiend. Daarnaast zijn de randen rondom het display erg dun en zit de selfiecamera in een klein gat in het scherm.

Verder beschikt de OnePlus 11 over een drievoudige camera achterop (50 + 48 + 32 megapixel), waarbij OnePlus weer samenwerkt met camerafabrikant Hasselblad. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan snel opladen met maximaal 100 Watt. Draadloos opladen ontbreekt, maar met een kabeltje duurt het volledig opladen maar 25 minuten.

