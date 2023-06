‘Renders tonen vouwbare OnePlus V Fold met leren achterkant’

OnePlus werkt aan een opvouwbare smartphone en die is nu te zien op gelekte render. Dit kunnen we verwachten van de OnePlus V Fold.

Bekijk de OnePlus V Fold-renders

Dat OnePlus bezig is met een opvouwbare telefoon wisten we stiekem al, maar nu hebben we ook een beeld bij het toestel. Het apparaat, dat de OnePlus V Fold of OnePlus Fold moet heten, is gelekt door website Smartprix. In samenwerking met smartphone-insider OnLeaks zijn renders van het toestel gedeeld.

De beelden laten zien dat de OnePlus Fold een Samsung Galaxy Z Fold-achtig ontwerp heeft, met een groot scherm aan de buitenkant en een nog groter display aan de binnenkant. De schermgroottes zijn onbekend, maar we zien wel een opvallend groot camera-eiland achterop.

Daar zit volgens de bron een 50 megapixel-hoofdcamera, groothoeklens en periscopische zoomlens in verwerkt. Laatstgenoemde gebruik je om extra ver in te zoomen zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Ook beschikt de OnePlus v Fold nog over een 32 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken.

Ook opvallend is de achterkant van kunstleer. Dat voelt heel anders aan dan een glazen of plastic achterkant. Verder tonen de beelden dat de OnePlus Fold een alert slider heeft om tussen geluidsprofielen te schakelen, en een aan/uit-knop met daarin een vingerafdrukscanner.

Specificaties van de OnePlus Fold

Smartprix deelt ook enkele specificaties van de opvouwbare OnePlus-smartphone. Zo zou het toestel beschikken over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, die ook in andere high-end Android-telefoons zit. Het scherm zou een amoled-paneel en hoge ververssnelheid van 120Hz hebben, waardoor alles mooi en vloeiend moet ogen.

Verder zou de OnePlus V Fold voorzien zijn van een 4800 mAh, die lekker rap oplaadt. Het toestel laadt op met maximaal 100 Watt. Verder is er nog weinig over de opvouwbare telefoon bekend. Zo weten we niet wanneer de Fold wordt aangekondigd en wat ‘ie gaat kosten. Ook tasten we nog in het duister over een eventuele release in Nederland.

