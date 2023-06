‘Dit zijn de specificaties van de vouwbare OnePlus V Fold’

Er zijn specificaties opgedoken van het aankomende vouwtoestel van OnePlus. De zogeheten OnePlus V Fold krijgt de snelste chip en is voorzien van een groter scherm dan de concurrentie. We lopen de specificaties met je langs.

‘OnePlus V Fold krijgt vlotte specificaties’

Dat er dit jaar een OnePlus-vouwtelefoon op de markt verschijnt, is inmiddels wel bekend. We hebben al een idee van hoe hij eruit komt te zien. Wat we echter nog niet wisten, waren de specificaties. Tot nu, want volgens MySmartPrice en OnLeaks is de OnePlus V Fold uitgerust met indrukwekkende hardware.

OnePlus’ eerste vouwtoestel is – zoals de eerdere renders tonen – een Fold-model, wat betekent dat ‘ie van een dikke ‘normale’ smartphone uitvouwt tot een kleine tablet. Net zoals de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Google Pixel Fold dus. Het binnenste scherm van de OnePlus V Fold krijgt naar verluidt een grootte van 7,8 inch met een 2K-resolutie en 120Hz, wat hem groter maakt dan beide eerdergenoemde concurrenten.

Binnenin de OnePlus draait de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Deze vinden we terug in veel high-end vlaggenschepen van dit moment en is dan ook er snel en energiezuinig. De chip wordt ondersteund door 16GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Aan rekenkracht zul je met deze OnePlus niet snel tekort komen.

Scherpe camera’s en degelijke batterij

Achterop de V Fold vind je drie camera’s: een hoofd- en groothoekcamera van 48 megapixel en een telelens met een sensor van 64 megapixel. De selfiecamera’s voor de binnenste en buitenste schermen hebben een resolutie van 32 en 20 megapixel.

Om de vouwbare smartphone van stroom te voorzien zal er een batterij van 4800 mAh aanwezig zijn. Dat is meer dan Samsung’s Z Fold 4 en ongeveer evenveel als de Pixel Fold van Google. Laden gaat echter een stuk sneller dan bij de concurrentie. Waar Samsung en Google met 25 tot 30 Watt bedraad laden, doet de OnePlus dit met 67 Watt.

Naar verwachting draait de OnePlus V Fold op Android 13 met OxygenOS. We gaan ervan uit dat OnePlus het toestel – net als haar vlaggenschepen – jarenlang voorziet van nieuwe software. De foldable verschijnt volgens OnePlus in de tweede helft van 2023, maar wanneer de officiële presentatie plaatsvindt, is nog onbekend, evenals de prijs en beschikbaarheid in Nederland.

We houden de ontwikkelingen rondom de OnePlus-foldable daarom nauwlettend in de gaten. Wil je niets missen? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht en lees hieronder alvast het laatste OnePlus-nieuws.