Staat OnePlus hetzelfde lot te wachten als Huawei?

OnePlus is een populair smartphonemerk in de Verenigde Staten, maar mogelijk staan we aan de vooravond van een uitgebreid onderzoek naar de Chinese fabrikant.

Amerikaanse wetgevers eisen onderzoek naar OnePlus

OnePlus verzamelt en verstuurt mogelijk persoonlijke gebruikersgegevens naar Chinese servers zonder toestemming van de gebruiker. Tenminste, als het aan twee Amerikaanse wetgevers John Moolenaar en Raja Krishnamoorthi ligt. Zij claimen een analyse te hebben gezien van een bedrijf waaruit dit blijkt.

Reuters meldt dat de wetgevers met deze informatie het Amerikaanse Ministerie van Handel oproepen om een onderzoek te starten naar OnePlus, zijnde een mogelijk veiligheidsrisico.

Momenteel betreft het alleen beschuldigingen richting de fabrikant en een onderzoek is nog niet gestart. Of die er überhaupt gaat komen is nog onduidelijk, maar zeker niet ondenkbaar bij een Chinese fabrikant van dit kaliber.

We hebben OnePlus om reactie gevraagd en de partij laat weten met een statement bezig te zijn. Zodra die binnen is, updaten we dit artikel.

Slaan de Amerikaanse sancties zo weer toe?

Het is niet ongebruikelijk voor de Verenigde Staten om wantrouwend te zijn over Chinese smartphonemerken. Social media-app TikTok stond begin dit jaar onder vuur vanwege mogelijk privacyschending en banden met de Chinese overheid op het gebied van censuur en politieke invloed. Techgigant ZTE werd in 2018 verboden om Amerikaanse onderdelen in zijn smartphones te gebruiken, wegens het risico voor de “nationale veiligheid”.

De VS is tot veel in staat op de wereldwijde smartphonemarkt, met als bekend voorbeeld de zaak tegen Huawei. De Chinese smartphonefabrikant werd in 2019 zware sancties opgelegd door de Amerikaanse overheid.

Hiermee kon het niet langer Amerikaanse technologie en software gebruiken, waaronder het gebruik van Google-diensten. Dit benadeelde Huawei enorm als smartphonefabrikant in de Westerse markten. Of OnePlus hetzelfde lot te wachten staat, is afwachten.

Android Planet houdt de zaak rondom OnePlus in de gaten en laat je weten hoe het zich verder ontwikkelt. Wat vind jij ervan? Laat het weten in de reacties onderaan deze pagina!

