‘OnePlus presenteert smartwatch met Wear OS eind februari’

We hoeven waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de release van de OnePlus Watch 2. OnePlus zou het slimme klokje, dat draait op Wear OS, eind februari presenteren tijdens het Mobile World Congress.

‘Release OnePlus Watch 2 is eind februari’

In november vorig jaar zagen we al renders van de OnePlus Watch 2. Het horloge lijkt uiterlijk sterk op zijn voorganger. Zo heeft hij een rond scherm met vrij dikke randen en aan de rechterkant is een aantal knoppen te vinden. Daarmee scroll je door de menu’s. Je kiest in ieder geval uit zwarte of witte bandjes.

Volgens Max Jambor, een betrouwbare insider, vindt de release van de OnePlus Watch 2 plaats tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Dat wordt gehouden van 26 tot en met 29 februari. Of de smartwatch vervolgens direct in de winkels ligt, moeten we nog even afwachten.

Renders van de OnePlus Watch 2

Het horloge draait waarschijnlijk op een snellere Snapdragon W5 Gen 1-chip, die ook in de Google Pixel Watch 2 zit. Het oled-scherm heeft een diagonaal van 1,49 inch. Dat was op de eerste OnePlus Watch nog 1,39 inch.

Een belangrijkere verandering vinden we bij de software. De OnePlus Watch 2 zou namelijk Wear OS aan boord hebben, net als de Pixel Watch en de Samsung Galaxy Watch 6. Dit besturingssysteem is behoorlijk uitgebreid en laat je bijvoorbeeld apps installeren uit de Play Store. Dat was op de eerste OnePlus Watch niet mogelijk.

De batterijduur van het nieuwe horloge zal waarschijnlijk wel minder goed zijn, want Wear OS slurpt energie.

OnePlus 12 en 12R komen er snel aan

Nog voor de release van de OnePlus Watch 2 mogen we ons verheugen op twee nieuwe smartphones van het Chinese bedrijf. Op 23 januari staat de Europese presentatie van de OnePlus 12 en de OnePlus 12R gepland.

Op de prijzen na weten we vrijwel alles over deze telefoons. De OnePlus 12 is het nieuwe vlaggenschip met een razendsnelle Snapdragon 8 Gen 3-chip en een erg helder 6,82 inch-oled-scherm. De accu heeft een hoge capaciteit van 5400 mAh en laadt met 100 Watt lekker rap op.

De OnePlus 12R is een goedkoper, maar nog steeds erg krachtig toestel. Hij heeft een Snapdragon 8 Gen 2-chip aan boord. De camera’s zijn wel eenvoudiger. Zo ontbreekt een telelens om mee in te zoomen.

