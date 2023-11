‘Renders laten OnePlus Watch 2 zien, horloge draait op Wear OS’

OnePlus werkt aan een nieuwe smartwatch. Als we gelekte renders moeten geloven, lijkt deze OnePlus Watch 2 sterk op zijn voorganger. Toch is er een belangrijk verschil: het klokje zou op het besturingssysteem Wear OS draaien.

‘OnePlus Watch 2 te zien op renders’

De eerste OnePlus Watch is alweer 2,5 jaar oud. We kunnen het daarom geen verrassing noemen dat de fabrikant werkt aan een langverwachte opvolger. De bekende lekker OnLeaks heeft renders gemaakt van deze OnePlus Watch 2. De afbeeldingen laten een smartwatch zien die sterk op zijn voorganger lijkt.

Zo kiest OnePlus weer voor een rond horloge met relatief dikke randen. Aan de rechterkant zijn een aantal knoppen te vinden waarmee je door de menu’s kunt scrollen. De simpele rubberen bandjes verschijnen in zwart of wit.

De smartwatch zou draaien op een snellere Snapdragon W5 Gen 1-chip, die ook in de Google Pixel Watch 2 zit. Het oled-scherm groeit van 1,39 inch naar 1,49 inch.

De belangrijkste verandering is het besturingssysteem. De OnePlus Watch 2 heeft volgens een andere lekker, Max Jambor, namelijk Wear OS 4 aan boord. Daardoor kun je bijvoorbeeld apps uit de Play Store installeren op het klokje. De eerste OnePlus Watch had veel simpelere software, waardoor de mogelijkheden van het horloge beperkt waren.

Wear OS vinden we bijvoorbeeld ook op de Samsung Galaxy Watch 6. Het besturingssysteem heeft overigens wel een nadeel: het slurpt energie. De batterijduur van de OnePlus Watch 2 zal daardoor vrijwel zeker minder goed zijn dan die van zijn voorganger.

Releasedatum nog niet bekend

OnePlus heeft zelf nog niets gezegd over het horloge. We weten dus nog niet wanneer hij op de markt komt. Maar we kunnen natuurlijk wel een gokje wagen.

Mogelijk verschijnt de smartwatch tegelijk met de OnePlus 12. Dat is de nieuwe smartphone van het bedrijf, die volgens geruchten nog dit jaar in China uitkomt. In Nederland moeten we wachten tot de eerste maanden van 2024. De OnePlus 12 draait waarschijnlijk op een Snapdragon 8 Gen 3-chip en krijgt een veel feller scherm dan de OnePlus 11.

