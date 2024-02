Teaser: OnePlus belooft flink verbeterde Watch 2

OnePlus heeft een officiële Watch 2-teaser naar buiten gebracht, waardoor we de contouren van het horloge goed zien. De smartwatch wordt waarschijnlijk eind februari gepresenteerd en zou voorzien zijn van Wear OS.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘It’s time, do it right’

Via het forum van OnePlus is een officiële teaser van de aankomende OnePlus Watch 2 naar buiten gebracht. Daarop zien we de contouren van de smartwatch, die weer een rond scherm heeft. Aan de rechterzijde zien we een uitstulping, waarin twee knoppen verwerkt lijken te zijn. Zo zien we een fysiek kroonwiel en een knopje dat je in kunt drukken. Eerder verschenen al renders van het horloge met exact dezelfde kenmerken.

De gebruikte tagline is ‘it’s time, do it right’, wat volgens velen slaat op het besturingssysteem van dit nieuwe slimme klokje. Bij de eerste OnePlus Watch werd er gekozen voor een zelfgemaakt systeem, waardoor je er bijvoorbeeld geen apps voor kon downloaden. De OnePlus Watch 2 draait volgens geruchten op Wear OS 4, het door Google ontwikkelde systeem dat we kennen van onder andere de Pixel Watch 2 en Samsung Galaxy Watch 6-serie.

Door Wear OS kun je wel aan de slag met apps als YouTube, Google Maps, Gmail of Spotify. Eerder lekte er dat het horloge wordt uitgerust met een snelle Snapdragon-processor en 32GB opslag. Het schermformaat zou 1,49 inch groot zijn en een kleurrijk amoled-scherm met een hoge resolutie hebben, waardoor alles duidelijk te zien is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Presentatie op 26 februari?

De presentatie zou volgende week plaatsvinden: 26 februari. OnePlus is volgens ingewijden aanwezig op het Mobile World Congress in Barcelona. Op deze telecombeurs zou de fabrikant alles vertellen over het horloge.

Android Planet is uiteraard aanwezig op de beursvloer en houdt je natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen. Kun je niet wachten tot die tijd, check dan onze review van de OnePlus Watch nog even, waarvan je de conclusie hieronder alvast leest:

Het ligt er natuurlijk aan waarvoor je een smartwatch precies gebruikt, maar OnePlus snijdt zichzelf in de vingers door te kiezen voor een eigen, middelmatig besturingssysteem. Daardoor is het app-aanbod erg karig, zijn de mogelijkheden beperkt en ook heb je niet veel vrijheid om je smartwatch eigen te maken. Wat dat betreft zijn Wear OS of Tizen (van Samsung) een stuk fijner in gebruik, maar ook deze besturingssystemen kennen hun nadelen. Qua design heeft OnePlus, zoals we gewend zijn, een fijn apparaatje afgeleverd. De accuduur is bovendien erg goed en de snelheid van de OnePlus Watch scoort punten. Voor een eerste smartwatch scoort OnePlus zeker een voldoende, maar als het bedrijf serieuze stappen in ‘smartwatchland’ wil zetten, moet de software echt veel beter.

Lees meer wearable-nieuws op Android Planet: