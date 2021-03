OnePlus presenteert op 23 maart zijn eerste smartwatch. In aanloop naar de aankondiging lekken er steeds meer specificaties uit van deze OnePlus Watch. Wat denken we al te weten van het horloge? Android Planet zet de vijf meest interessante geruchten op een rij.

OnePlus Watch specificaties

OnePlus is bekend van zijn smartphones en komt op 23 maart met de OnePlus 9-reeks. De fabrikant maakt echter ook smart-tv’s, een fitnesstracker en draadloze oordopjes. Binnenkort komt daar een smartwatch bij: de OnePlus Watch. Hieronder lees je wat je waarschijnlijk van het horloge kunt verwachten.

1. Rond scherm in grote behuizing

Duidelijk is dat de OnePlus Watch een rond scherm heeft. Al in januari lekten er wijzerplaten van het horloge uit via de OnePlus Health-app. XDA Developers ontdekte dit nieuwtje en deelde onder andere de onderstaande wijzerplaten. Later verspreidde OnePlus zelf ook een teaser die een rond scherm bevestigt.

Volgens de doorgaans betrouwbare lekker Ishan Agarwal krijgt het horloge een 46 millimeter-formaat. Dat is groot voor een horloge. Veel smartwatches, waaronder de Apple Watch, zijn ook in een kleiner formaat te koop voor wie een kleinere pols heeft.

Agarwal claimt dat de OnePlus Watch in de kleuren zwart en zilver verschijnt en water- en stofdicht is dankzij een IP68-certificaat. De teaser van OnePlus hint op een rubberen bandje.

2. Lange accuduur en snelladen

Als we Agarwal mogen geloven, kan de OnePlus Watch snel opladen. De Warp Charge-oplader zou het horloge in twintig minuten voldoende opladen voor een week gebruik. De accu lijkt dus minimaal zeven dagen mee te gaan. Het is nog niet duidelijk of de accu het mogelijk langer volhoudt.

De oplaadmethode is eveneens nog onduidelijk. Sommige smartwatches kunnen opladen via de Qi-standaard, die ook gebruikt wordt door Android-telefoons. Andere horloges hanteren een eigen oplaadmethode.

3. Geen Wear OS maar eigen besturingssysteem

Als de accu van het horloge minimaal een week meegaat, is het onwaarschijnlijk dat de smartwatch op Googles Wear OS-besturingssysteem draait. Wear OS-horloges hebben namelijk een accuduur van één tot twee dagen.

Het lijkt er daarom op dat OnePlus een eigen besturingssysteem op zijn Watch installeert. Fabrikanten als Samsung en Huawei doen dat ook. De langere accuduur is een voordeel, maar dergelijke besturingssystemen ondersteunen minder apps. Ook integreren ze minder goed met Google-diensten dan Wear OS. Interessant: de eerste serieuze lekker (MaxJmb op Twitter) meldde al in november dat de OnePlus Watch niet op Wear OS draait.

Volgens de bron kun je muziek van je smartphone bedienen op het horloge, telefoongesprekken voeren en notificaties bekijken. Het opslaggeheugen van de OnePlus Watch zou 4GB groot zijn, wat in lijn is met concurrerende smartwatches. Andere OnePlus Watch-specificaties, zoals de processor, zijn nog onbekend.

4. OnePlus Watch heeft veel fitnessmogelijkheden

De OnePlus Watch zet naar verluidt groots in op je gezondheid. Het horloge zou namelijk veel sensoren hebben om je fysieke en mentale welzijn bij te houden. Volgens Agarwal gaat het om een hartslagmeter, SpO2-sensor (zuurstofsaturatie) en sensoren die automatisch je slaap, stappen en andere sportactiviteiten als zwemmen registreren.

5. Aankondiging op 23 maart

Als gezegd heeft OnePlus bevestigd dat het de OnePlus Watch op 23 maart officieel aankondigt. Het is nog niet duidelijk of het horloge in Nederland uitkomt en zo ja, wanneer en voor welke prijs. OnePlus verkoopt zijn Band-fitnesstracker niet in Nederland, bijvoorbeeld.

Tegelijk met de onthulling van de Watch doet het bedrijf ook de OnePlus 9-serie uit de doeken. Die bestaat uit de OnePlus 9 en 9 Pro en mogelijk ook een goedkopere OnePlus 9R. Wil je niets missen rondom de nieuwe OnePlus-producten? Houd Android Planet dan in de gaten, meld je aan voor onze gratis dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief of download de gratis Android Planet-app!

