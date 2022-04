‘OnePlus werkt aan eerste vouwbare smartphone’

Net als veel andere fabrikanten zou ook OnePlus aan zijn eerste vouwbare smartphone werken. Volgens een nieuw gerucht lijkt het toestel sterk op de Oppo Find N.

‘Vouwbare smartphone OnePlus lijkt op Oppo Find N’

Vouwbare smartphones schieten als paddenstoelen uit de grond en ook OnePlus werkt inmiddels aan een dergelijk toestel. Dat schrijft de website Pricebaba. De telefoon zou sterk lijken op de Oppo Find N. Dat is geen verrassing, want Oppo is net als OnePlus onderdeel van BKK Elektronics. Daardoor toont de OnePlus 10 Pro ook veel overeenkomsten met de Oppo Find X5 Pro.

In onze hands-on review van de Oppo Find N waren we behoorlijk te spreken over de foldable. Het gaat om een relatief compact toestel met een 5,49 inch-scherm aan de buitenkant en een 7,1 inch-display aan de binnenkant. Daarmee is de Find N een slagje kleiner dan de Samsung Galaxy Z Fold 3. Oppo gebruikt bovendien een ander scharnier, waardoor de vouw in het scherm minder opvalt.

Het lijkt erop dat Oppo de Find N niet buiten China op de markt zal brengen. Het is daarom logisch om te veronderstellen dat OnePlus de rest van de wereld mag bedienen met een soortgelijke vouwbare smartphone. Mogelijk brengt het bedrijf wel wat veranderingen aan. Sowieso zal de software waarschijnlijk afwijken.

Voorlopig focus op de OnePlus 10-serie

Wanneer OnePlus zijn vouwbare smartphone uitbrengt is nog niet bekend. Volgens Twitteraar Max Jambor, die goed op de hoogte is van het bedrijf, kan dat nog wel even duren. We verwachten het toestel dan ook op zijn vroegst in de herfst. Voorheen bracht OnePlus rond die tijd een verbeterde T-variant van zijn vlaggenschip uit, maar daar lijkt het bedrijf van te zijn afgestapt.

Voorlopig ligt alle aandacht op de OnePlus 10-serie. De OnePlus 10 Pro is inmiddels in Nederland te koop voor 899 euro. Binnenkort verwachten we ook de ‘gewone’ OnePlus 10, die een stukje goedkoper zal zijn.

