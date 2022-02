OnePlus werkt aan OxygenOS 13: dit is waarom we dat heel gek vinden

OnePlus en Oppo zouden samen aan een softwareschil werken. Waarom werkt OnePlus dan ook nog aan een nieuwe versie van OxygenOS?

Toch nog een toekomst voor OxygenOS

OnePlus en Oppo werden eind 2021 praktisch één. Dat zou gevolgen hebben voor OnePlus- en Oppo-smartphones. De fabrikanten zouden namelijk de handen ineenslaan voor een eigen Android-schil, die op zowel OnePlus- als Oppo-telefoons te vinden zou zijn. Het geliefde OxygenOS van OnePlus zou in dat geval verdwijnen. Ook Oppo’s ColorOS zou geen nieuwe versies meer krijgen.

Nu blijkt echter dat we nog geen afscheid hoeven te nemen van OxygenOS. OnePlus kondigt namelijk aan dat het momenteel werkt aan een nieuwe versie van haar Android-schil: OxygenOS 13. De aankondiging komt vlak na de eerste bètaversie van Android 13. Iedereen dacht dat er geen nieuwe versie van OxygenOS zou komen, dus het nieuws komt behoorlijk onverwachts.

Het softwareplan van OnePlus en Oppo lijkt niet helemaal soepel te verlopen. Volgens dat plan zou de onlangs aangekondigde OnePlus 10 Pro al over de nieuwe Android-schil moeten beschikken, maar dat bleek niet zo te zijn. Het toestel draait in China op Android 12, met als schil Oppo’s ColorOS. In Nederland draait de smartphone straks ook op Android 12, maar dan in combinatie met OxygenOS 12.

Is software van Oppo en OnePlus dan volledig van de baan?

De aankondiging van OxygenOS 13 roept een aantal belangrijke vragen op. Werken OnePlus en Oppo eigenlijk nog wel samen aan een Android-schil, of is het plan volledig van de baan? Misschien gaat de nieuwe schil simpelweg OxygenOS 13 heten, maar ziet de software er compleet anders uit?

Na 28 februari weten we meer. Op die dag organiseert OnePlus een forum-event, waar gebruikers vragen kunnen stellen over OxygenOS 13. OnePlus zegt de vragen, feedback en suggesties van gebruikers erg op prijs te stellen. Het evenement vindt plaats om 15:30. Wil jij aansluiten? Dat kan op het forum van OnePlus.

