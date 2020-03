Denk je nog weleens terug aan de OnePlus X? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je. OnePlus zou binnenkort namelijk een opvolger uitbrengen: de OnePlus Z.



‘OnePlus Z en OnePlus 8 Lite zijn zelfde toestel’

De OnePlus 8-serie houdt het geruchtencircuit flink bezig. Ditmaal doet Max Weinbach een duit in het zakje. De doorgaans betrouwbare telecominsider meldt op Twitter dat OnePlus een opvolger voor de OnePlus X uit 2015 gaat uitbrengen. Sterker nog, het toestel zou zeer spoedig al worden aangekondigd.

Weinbach maakt zijn informant niet bekend, maar op basis van zijn reputatie geven we hem het voordeel van de twijfel. Zijn bron claimt dat het mysterieuze toestel door het leven zal gaan als de OnePlus Z. Deze persoon voegt eraan toe dat de smartphone dezelfde hardware krijgt als de OnePlus 8 Lite. Dit toestel laat de afgelopen tijd vaker van zich horen.

Het lijkt dus aannemelijk dat de OnePlus Z en OnePlus 8 Lite in werkelijkheid een en hetzelfde toestel zijn. Het betaalbare alternatief voor de reguliere OnePlus 8 krijgt volgens geruchten een drievoudige camera en 6,4 inch-amoled-scherm met 90Hz-ververssnelheid. De inkeping zou, net als bij de Samsung S20, midden in het scherm geplaatst worden.



Onthulling in april

Bij een Lite-model hoort een vriendelijker prijskaartje, en de OnePlus Z/OnePlus 8 Lite zou dan ook rond de 400 euro gaan kosten. Hij belooft hiermee flink goedkoper te worden dan de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro . De OnePlus 7 Pro , de voorganger van laatstgenoemde, kostte bij uitkomst bijvoorbeeld 759 euro. Alle drie de toestellen schijnen 5G-ondersteuning te krijgen.

Doorgaans presenteert OnePlus haar nieuwe smartphones in mei of juni. Al eerder claimde Ishan Agarwal, een bekende naam in de techwereld, dat de fabrikant dit jaar voor een lancering in april zou kiezen. Waarschijnlijk gaat de onthulling vanwege het coronavirus via een livestream op YouTube plaatsvinden. De redactie van Android Planet volgt de ontwikkelingen uiteraard op de voet.

