Goedkoper, vier camera’s en een ijzersterke prijs-kwaliteitsverhouding. De verwachtingen rondom het betaalbare instapmodel van OnePlus zijn torenhoog. In dit artikel zetten we de 6 meest betrouwbare OnePlus Z-geruchten op een rij.

OnePlus Z-geruchten: 6 dingen die we al (denken te) weten

Let op: alle informatie in dit artikel is gebaseerd op onbevestigde informatie. Het gaat om geruchten. De nieuwtjes zijn afkomstig van betrouwbare insiders uit het telefoonwereldje, maar dus nog niet door OnePlus zelf bevestigd. Of onderstaande OnePlus Z-geruchten kloppen, moet dus nog blijken.

1. Geen OnePlus 8 Lite, maar OnePlus Z

Ten eerste de naam. Lange tijd dachten we dat OnePlus het instapmodel tijdens de onthulling van de OnePlus 8 (Pro) zou aankondigen. Het leek daarom logisch dat het toestel “Lite” zou gaan heten. Inmiddels weten we dat OnePlus op 14 april 2020 alleen de OnePlus 8 en 8 Pro aankondigde. Er werd met geen woord gerept over de OnePlus 8 Lite. Meerdere telecominsiders claimen nu dan ook dat het toestel als OnePlus Z door het leven gaat.

2. Plat scherm voor de OnePlus Z

De OnePlus Z is meermaals opgedoken in renders, schetsen en concepten. We verwachten daarom dat het toestel een 6,55 inch-lcd-scherm krijgt dat vrijwel de hele voorkant inneemt. Bovenaan het scherm, precies in het midden, zit een klein gaatje voor de selfiecamera. Aan de onderkant van toestel is een ‘kin’ (schermrand) zichtbaar. In tegenstelling tot de 8 en 8 Pro schijnt de OnePlus Z een plat scherm te krijgen.

Verder zou de OnePlus Z een 90Hz-ververssnelheid hebben. Dit houdt in dat het scherm 90 keer per seconde ververst, 30 keer vaker dan de gemiddelde telefoonververssnelheid van 60Hz. De 90Hz-ververssnelheid kennen we van eerdere OnePlus-telefoons, zoals de 7 Pro en 7T Pro. Zo’n hoge ververssnelheid levert soepele beelden op, wat je vooral merkt tijdens het scrollen.

3. Klaar voor 5G

Veel voor weinig. Dat lijkt de slogan van de OnePlus Z te worden. Volgens geruchten krijgt het betaalbare toestel namelijk hele degelijke specificaties. Volgens meerdere insiders wordt de OnePlus Z aangestuurd door een Snapdragon 765-chip. Deze is minder krachtig dan de Snapdragon 865, het kloppend hart van bijvoorbeeld de OnePlus 8, maar snel genoeg voor de meeste mensen.

Bovendien ondersteunt deze chipset 5G-internet. De opvolger van 4G is inmiddels gedeeltelijk in Nederland geactiveerd, al krijg je voorlopig nog niet de volledige ervaring. De Snapdragon 765-chip wordt geholpen door minstens 8GB werkgeheugen en 64GB opslag, zo blijkt uit meerdere benchmarks.

4. Drie camera’s?

Over de camera van de OnePlus Z is nog een hoop onduidelijk. Verwacht wordt echter dat het toestel ongeveer dezelfde lijn als de OnePlus 8 gaat volgen. Dit toestel heeft een drievoudig camerasysteem achterop met een 48 megapixel-hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door een 16 megapixel-groothoeklens en 2 megapixel-macrocamera. Die laatste gebruik je voor het maken van close-up-foto’s.

5. Android 10 uit de doos

Hoogstwaarschijnlijk draait de OnePlus Z uit de doos op Android 10. Daaroverheen zit OxygenOS, OnePlus’ eigen softwareschil. Deze Android-skin is geliefd door velen. Ook wij zijn zeer te spreken over OxygenOS, omdat het heel erg op de kale versie van Android lijkt.

Later dit jaar brengt Google Android 11 uit. Deze update rolt op den duur waarschijnlijk ook voor de OnePlus Z uit. Ook zijn opvolger, Android 12, pakt hij volgens geruchten gewoon mee.

6. Prijskaartje: terug naar de basis

De eerste OnePlus-telefoon heette toepasselijk de OnePlus One. Het toestel profileerde zichzelf als “flagship killer”. Op basis van specificaties was de One een vlaggenschip, maar qua prijskaartje eerder een goedkope middenklasser. In de loop der jaren werden OnePlus-telefoons echter steeds duurder, met als voorlopig hoogtepunt de OnePlus 8 Pro, die 899 euro kost.

Met de OnePlus Z lijkt het Chinese bedrijf terug naar haar roots te gaan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Android Central wordt het toestel namelijk op 10 juli in India aangekondigd voor 24,990 Indiase roepie. Omgerekend is dit zo’n 290 euro. Waarschijnlijk wordt de Nederlandse prijs van de OnePlus Z wel iets hoger, onder meer vanwege belastingen. Over een Europese releasedatum tasten we nog in het duister.

