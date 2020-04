De OnePlus Z wordt vermoedelijk vandaag aangekondigd in China. Het lijkt erop dat een OnePlus Z-teaser is geplaatst, hoewel het bedrijf zelf praat over een ‘mysterieus nieuw product’.



Bekijk de OnePlus Z teaser

Een teaser van OnePlus China op het sociale netwerk Weibo hint naar een nieuw product dat vandaag wordt onthuld. Het Weibo-bericht is gisteren gepost en omvat een afbeelding van een witte doos met een vraagteken erop. Als onderschrift staat er: “Als er morgen een ‘mysterieus nieuw product’ is op het lanceringsevenement, wat denk je dat het zal zijn?”.

De doos die op de foto staat, lijkt van een smartphone te zijn. Daarbij ziet de verpakking er een stuk kleiner uit dan de doos van de nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Hierdoor is het aannemelijk dat het de doos is van de OnePlus Z, ook bekend als de OnePlus 8 Lite.

OnePlus Z voor Chinese markt

Recent organiseerde OnePlus een evenement waar het nieuwe toestellen onthulde. Tijdens het online lanceringsevenement kondigde de fabrikant zijn OnePlus 8, OnePlus 8 Pro en OnePlus Bullets Wireless Z aan. Een apparaat dat in de line-up ontbreekt, is de langverwachte OnePlus Z.

Daarbij is het ook logisch dat OnePlus deze telefoon (eerst) in China uitbrengt in plaats van wereldwijd. De telefoon zal naar verwachting beschikken over een MediaTek Dimensity 1000-chipset. In tegenstelling tot het westen, geven Chinezen vaak de voorkeur aan MediaTek-processors. De OnePlus Z is mogelijk dus exclusief gemaakt voor China, hoewel hier verder niets over bekend is.

Meer over de OnePlus Z

Het gerucht gaat dat de OnePlus Z een 6,4 inch groot full-hd-scherm heeft. Het zou gaan over een amoled-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Dit zijn dus niet de 120 frames per seconde die de nieuwe OnePlus 8 Pro biedt. De normale OnePlus 8 heeft wel een 90Hz-display.

Het toestel heeft daarnaast waarschijnlijk een cameragat dat gecentreerd geplaatst is in de bovenkant van het scherm. Verder kunnen we drie camera’s verwachten, waarvan de belangrijkste 48 megapixel-foto’s schiet. Tot slot kun je rekenen op een accucapaciteit van 4000 mAh en ondersteuning voor 30 Watt Warp Charge.

