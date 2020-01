De OneUI 2.0-schil is te vinden op smartphones van Samsung die al op Android 10 draaien. Nu zijn er aanwijzingen gevonden over nieuwe functies die in de toekomst misschien wel worden toegevoegd aan deze Androidskin.

OneUI 2.0 en aanwijzingen nieuwe functies

De knappe koppen van XDA-Developers hebben een zogenaamde apk teardown uitgevoerd bij een OneUI 2.0 app-bestand van Samsung. Daarbij wordt de inhoud uitgebreid bekeken en aan de hand daarvan kunnen er aanwijzingen worden gevonden over mogelijke functies die in de toekomst worden toegevoegd.

Daarbij gaat het deze keer om potentiële nieuwe functies voor de camera en batterij. Voor de camera is er wat info gevonden over een ‘Directors View’-modus. Daarmee kun je tijdens het filmen wisselen tussen de verschillende lenzen die aanwezig zijn. Leuk om zo een filmpje te maken waarbij je tussendoor ook wijdhoekbeelden maakt of even wat beter kunt inzoomen.

Daarnaast is er een verbeterde bokeh-modus aanwezig, waarmee je nog betere portetfoto’s maakt. Ook lijkt Samsung te werken aan een functie die lijkt op de Photoboothmodus van de Google Pixels. Dankzij kunstmatige intelligentie schiet je zo de perfecte foto. Zo wordt het beeld gestabiliseerd of wordt er bijvoorbeeld alleen een foto afgedrukt als je lacht. Tot slot zijn er aanwijzingen gevonden over de Pro Video-functie die weer terugkomt.

Vernieuwde functies voor de batterij

Ook zijn er aanwijzingen gevonden over nieuwe functies voor de batterij. Zo wordt je als gebruiker gewaarschuwd als de prestaties van de batterij slechter worden. Ook vond XDA een bestand met de titel ‘bloom_front_charging_effect_superfast’, die wordt gelinkt aan de aankomende Samsung Galaxy Fold 2. Dit zou de animatie zijn die te zien is als het toestel opgeladen wordt. Dat kan volgens de geruchten met maximaal 45 Watt.

Dat toestel wordt verwacht in februari, samen met de onthulling van de Samsung Galaxy S11 (of S20). Ook de aankomende Samsung Galaxy S10 Lite en Note 10 Lite draaien op Android 10 met de OneUI 2.0-schil. Die smartphones worden echter verwacht op de CES, die volgende week begint in Las Vegas.

Of de hierboven beschreven functies allemaal worden toegevoegd aan de schil van Samsung is nog de vraag. Het kan ook zijn dat dit helemaal niet of slechts gedeeltelijk wordt doorgevoerd.

