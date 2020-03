Momenteel draaien alleen de nieuwste Samsung-telefoons op OneUI 2.1, maar later dit jaar worden ook de oudere vlaggenschepen bijgewerkt. Zelfs de Galaxy S9 en Note 9 mogen zich klaarmaken voor de meest recente update.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

OneUI 2.1 komt naar meer Samsung-smartphones

Het nieuws werd verklapt door een Samsung-medewerker op de Zuid-Koreaanse versie van het Samsung-forum. Een bezoeker vroeg zich af welke Samsung-smartphones worden geüpdatet naar OneUI 2.1, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Vervolgens stelde een Samsung-personeelslid dat de Galaxy S10, Note 10, Galaxy S9 en Note 9 later dit jaar worden bijgewerkt.

Een definitieve datum laat de medewerker in het midden. Wel is het veilig om aan te nemen dat de Galaxy S10- en Note 10-telefoons eerder worden bijgewerkt. Deze toestellen zijn immers nieuwer dan de Galaxy S9 en Note 9. Ook hebben de twee laatstgenoemde smartphones onlangs nog grote updates ontvangen; ze zijn bijgewerkt naar Android 10.

Dit voegt OneUI 2.1 toe

Momenteel draaien slechts vier Samsung-smartphones op de nieuwste versie van OneUI. Uit de doos beschikken de Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra over deze softwareversie, die op Android 10 gebaseerd is. Ook de kersverse Galaxy Z Flip heeft OneUI-versie 2.1. Deze software is dan ook vooral geoptimaliseerd voor de nieuwste lichting Samsung-smartphones.

OneUI 2.1 houdt bijvoorbeeld rekening met het scherm van de Galaxy S20-serie. Deze telefoons hebben een maximale ververssnelheid van 120Hz, waardoor films en games er heel vloeiend uitzien. Deze beeldinstelling verbruikt echter wel veel stroom, waardoor je de functie zelf aan- en uit kunt zetten. Daarnaast voegt OneUI 2.1 enkele softwarefuncties toe, zoals de mogelijkheid om makkelijk bestanden te delen.

Ook interessant: 60Hz, 90Hz en verder: ververssnelheid van smartphoneschermen uitgelegd

Samsung Galaxy S20 in huis halen

Sinds vanochtend liggen de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra in de Nederlandse winkels. De nieuwe vlaggenschepen zijn op diverse vlakken verbeterd. Onder meer de camera’s zijn er flink op vooruit gegaan. Check onderstaande video voor onze bespreking van het kroonjuweel.

Ook is er een geschreven versie van de Galaxy S20 Ultra review. Wil je de Samsung Galaxy S20 kopen? Check dan dit artikel waarin we de beste deals op een rij zetten.

Lees het laatste nieuws over Samsung