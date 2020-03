Een Samsung-medewerker heeft verklapt dat de Galaxy Note 20 straks de eerste smartphone met OneUI 2.5 wordt. De openbaring is opvallend, want versie 2.1 is nu pas voor enkele toestellen beschikbaar.



‘OneUI 2.5 debuteert op Samsung Galaxy Note 20’

Samsung heeft de vaart er naar het schijnt flink inzitten. Alhoewel OneUI 2.1 vooralsnog slechts beschikbaar is op de Samsung S20 en Galaxy Z Flip, sleutelt men op de achtergrond al hard aan OneUI-versie 2.5. Dat beweert een medewerker op de Zuid-Koreaanse website van de smartphonefabrikant, ontdekte Sammobile.

Dit personeelslid licht tevens alvast een tipje van de sluier omhoog qua wat we kunnen verwachten van de nieuwe softwareversie. OneUI 2.5 zou namelijk algemene ondersteuning voor veegbewegingen toevoegen, zodat je deze manier van bedienen ook kunt gebruiken als je andere Android-launchers gebruikt, zoals Nova Launcher.

Ook geeft de medewerker aan dat de Samsung Galaxy Note 20 vermoedelijk het eerste toestel is dat vanuit de doos op OneUI 2.5 draait. Kort hierop volgt wellicht een toestel uit de betaalbare Galaxy A-lijn. Neem deze uitspraken wel met een korreltje zout, want mogelijk wordt het productieproces vertraagd door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

Komst Galaxy Note 20 is bevestigd

De uitspraken van de Samsung-medewerker zijn om meerdere redenen interessant. Ten eerste bevestigt diegene dat de opvolger van de Galaxy Note 10 een sprongetje maakt en als Note 20 door het leven gaat. Bovendien bevestigt het personeelslid dat er dit jaar nog meerdere tussentijdse OneUI-updates uitrollen.

Momenteel zijn we namelijk ‘pas’ bij versie 2.1 aanbeland. Bovendien kunnen pas een paar toestellen hiermee aan de slag. Op moment van schrijven worden de Samsung Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra en Galaxy Z Flip standaard met OneUI 2.1 geleverd.

Eerder kwam al naar buiten dat deze versie later dit jaar ook uitrolt voor oudere Samsung-toestellen. Zelfs de Galaxy S9 en Note 9 mogen zich opmaken voor een update. Ben je benieuwd naar OneUI 2.1? Check dan onze Samsung Galaxy S20 review waarin we de software uitgebreid bespreken. Ook de Galaxy S20 Ultra hebben we recent beoordeeld.

