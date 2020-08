Samsung is begonnen met de uitrol van de OneUI 2.5-update voor de Samsung Galaxy S20-familie. Daardoor kunnen gebruikers van de de S20, S20 Plus en S20 Ultra gebruikmaken van verschillende nieuwe functies.

OneUI 2.5-update voor Samsung Galaxy S20

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van de OneUI 2.5-schil voor de Samsung Galaxy S20-toestellen. Zo kunnen de Samsung Galaxy S20, Samsung S20 Plus en Galaxy S20 Ultra binnenkort genieten van de nieuwe mogelijkheden. Op het moment van schrijven rolt de update alleen uit voor gebruikers van een Vodafone-branded toestel. Zo’n toestel bevat aangepaste software van de provider, bijvoorbeeld speciale provider-apps of andere aanpassingen.

De update is dus nog niet verkrijgbaar op toestellen met T-Mobile branding. Ook op unbranded toestellen is de OneUI 2.5-update nog niet te downloaden. Wij zullen dit artikel updaten als dit wel het geval is.

De nieuwe software is daarnaast nog niet via het toestel zelf te downloaden en installeren. Dat moet vooralsnog gebeuren via de SmartSwitch-applicatie van Samsung zelf. Daarbij gaat het om de 5G-varianten van de toestellen, voor de 4G-versies is de update nog niet beschikbaar.

Nieuwe functies OneUI 2.5

De schil die Samsung gebruikt bij de laatste generaties smartphones heet OneUI. Dit is het laagje van de fabrikant dat over Android heen ligt. OneUI 2.5 werd als eerst meegeleverd op de Samsung Galaxy Note 20 en Samsung Note 20 Ultra.

OneUI 2.5 bevat de mogelijkheid om de DeX-software draadloos te gebruiken. Zo gebruik je de kracht van de smartphone in combinatie met een los scherm en toetsenbord. Zo werk je een stuk effectiever en productiever, terwijl je geen dure computer hoeft aan te schaffen.

Je kunt Android 10-navigatiegebaren gebruiken in andere launchers, de Pro-videomodus bevat nog meer mogelijkheden en ook de ‘Enkele opname’-functie is onder handen genomen. Daarmee maak je met een druk op de knop foto’s en video’s met de verschillende camera’s van het toestel, waarbij je later checkt welke er goed gelukt zijn.

Dank voor de tip Henk!