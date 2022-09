Online-status WhatsApp nu uit te schakelen, back-ups importeren wordt fijner

Begin augustus liet WhatsApp weten te komen met een functie om je online-status te verbergen en dat rolt nu mondjesmaat uit. Daarbij wordt het handiger om lokale back-ups van chatgesprekken te importeren op je nieuwe toestel.

Online-status WhatsApp verbergen

WhatsApp is de populairste messenger hier en wordt dan ook regelmatig voorzien van handige updates. Het verbergen van je online-status is zo’n functie die eerder al werd aangekondigd en nu voor een kleine groep mensen uitrolt. Dat is gespot door website WABeta Info, een autoriteit op het gebied van de chat-app.

Ben jij een tester van de app dan kan het dat jij de mogelijkheid al hebt om je status te verbergen. Duik daarvoor even de instellingen in en kies voor ‘account’. Tik op ‘privacy’ en ‘laatst gezien’. Daar is bij wat gebruikers nu een nieuwe optie te zien om in te stellen wie er kan zien dat je online bent. Vooralsnog krijg je daar twee keuzes voorgeschoteld: iedereen of dezelfde groep mensen als je in hebt gesteld bij ‘Laatst gezien’.

De website noemt dat de functie onder andere gespot is bij gebruikers van versie 2.22.20.9, maar dat het niet weet wanneer de grote uitrol voor iedereen plaatsvindt. Wil je ook weleens aan de slag met testversies van WhatsApp, schrijf je dan in als bèta-tester. Daardoor kun je altijd als eerste aan de slag met nieuwe mogelijkheden.

Lokale back-ups importeren wordt makkelijker

In een ander bericht op WABeta Info wordt er ook gesproken over lokale back-ups van chatgesprekken, die nog fijner worden om te importeren. Zo hoef je niet per se aan de slag met je Google Drive back-up. Wanneer je een nieuwe telefoon gaat gebruiken, krijg je de vraag of je een lokaal back-upbestand wil terugzetten.

Fijn natuurlijk, want niet iedereen is fan van Google of het kan zo maar zijn dat je de toegang tot dat account verliest. Tevens gaan er al een tijd geruchten de ronde dat de grootte van die back-ups een limiet krijgen qua opslaggrootte.

