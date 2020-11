Wil je jouw huis slim maken, maar dat niet zo in het zicht hebben? Dit zijn vijf tips om een onzichtbare smart home te maken.

Tips voor een onzichtbare smart home

Er zijn allerlei redenen om van jouw woning een smart home te maken. Check onze zes redenen om een slim huis te creëren. Eén van de redenen om dat niet te doen, is omdat je geen zin hebt om allerlei apparaten in je interieur te plaatsen. Je hoeft echter niet overal schermpjes en lelijke draden te hebben om in een smart home te wonen. Met deze tips maak jij een onzichtbare smart home.

1. Maak domme apparaten slim met slimme stekkers

Heb je geen zin om nieuwe apparaten aan te schaffen die niet passen bij jouw interieur, maak dan je bestaande apparaten slim via slimme stekkers. Deze plaats je in het stopcontact, waarna je gewoon de stekker van je apparaat er in prikt. Bijvoorbeeld een lamp. Vervolgens kun je het apparaten aan- en uitzetten met je telefoon of stem.

2. Slimme speakers hoeven niet in zicht te staan

Slimme speakers hebben niet altijd het mooiste uiterlijk, maar we hebben goed nieuws: ze hoeven niet in zicht te staan om te werken. Natuurlijk is het ideaal als een speaker de ruimte heeft en er niets voor staat als je muziek wil luisteren. Voor het verstaan en uitvoeren van opdrachten is dat echter helemaal niet nodig. Zet de speaker dus in een kastje, achter een plant of misschien zelfs boven een systeemplafond.

3. Leg de focus op belichting

Eén van de leukste manieren om je huis slim te maken, is via belichting. Door slimme lampen te gebruiken, kun je de sfeer in je huis met de druk op de knop veranderen via een andere kleur, of door het licht te dimmen. Het is tevens heel praktisch, want je hoeft niet meer naar de lichtschakelaar te lopen om de lampen aan en weer uit te doen.

Het grootste voordeel van slimme belichting is dat het praktisch onzichtbaar is. Je stopt de slimme lampen in je bestaande armaturen en niemand heeft door dat er zoveel technologie in je huis te vinden is.

4. Bestuur alles met je smartphone

Er zijn tegenwoordig een hoop manieren om je slimme huis te besturen. Je kunt bijvoorbeeld een slim scherm ophangen en spraakassistenten via speakers gebruiken. Maar wil je het zo onzichtbaar mogelijk houden? Gebruik dan gewoon je telefoon; die heb je toch altijd bij je.

5. Gebruik sensoren

Vind je een smartphone gebruiken teveel gedoe, maar wil je ook geen knoppen overal ophangen? Denk dan eens na over sensoren. Deze kun je laag plaatsen zodat ze niet in zicht zijn, maar als je er langs loopt worden ze wel geactiveerd. Super handig voor je lichten.

Meer over het slimme huis

Op Android Planet staan we stil bij alles wat met het slimme huis te maken heeft, want via jouw Android-toestel bestuur je alles. Zo leggen we uit waarom een goedkope smart home meestal geen goed idee is en wat de mogelijkheden van Philips Hue zijn. Check alle artikelen in dit thema.