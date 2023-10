Opinie: Smartphones besturen via oogtracking is cool, maar ook een slecht idee 

De nieuwe Honor Magic 6 ziet waar je naar kijkt om je smartphone op een nieuwe manier te besturen. Toch is deze oogtracking geen goed idee.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oogtracking op de Honor Magic 6

Nu de vouwtelefoon gemeengoed is geworden en iedereen iets doet met kunstmatige intelligentie, zoeken fabrikanten naar de volgende gimmick. Motorola probeert het met een smartphone die je om je pols draagt en Honor ziet nu heil in een nieuwe vorm van besturing: oogtracking.

Tijdens de Qualcomm Snapdragon Summit 2023 liet Honor-ceo George Zhao de Honor Magic 6 zien, die je deels kunt besturen met je ogen. In een video werd getoond hoe een vrouw een notificatie van Uber kreeg en de app opende door naar die notificatie te kijken.

Honor noemt de technologie Magic Capsule en is verder nog geheimzinnig over hoe het exact werkt. De tech wordt ‘multi-model’ genoemd, waardoor kijken mogelijk gecombineerd wordt met andere handelingen voor acties.

Staren

Oogtracking komt niet uit de lucht vallen. Apple heeft bijvoorbeeld oogtracking in zijn Vision Pro: de mixed reality bril waarmee je virtuele beeldschermen om je heen kunt hangen. Besturing gebeurt compleet zonder controller of afstandsbediening, omdat de bril ziet waar je naar kijkt. Iets bevestigen doe je door twee vingers tegen elkaar te tikken.

In zo’n bril is oogtracking logisch, maar op een smartphone? Allereerst lijkt deze technologie onpraktisch. Er gebeurt veel op onze schermpjes en je kijkt niet altijd naar wat je belangrijk vindt, maar naar hetgeen waardoor je afgeleid wordt. Als deze technologie doorzet, zullen apps nog schreeuweriger worden om je aandacht te trekken.

Je wil ook niet per ongeluk naar het verkeerde kijken en daardoor iets activeren. Soms staren we nou eenmaal onbewust ergens naar. Nu heb je nog dat mensen per ongeluk vanuit hun broekzak bellen, straks word je misschien gebeld omdat iemand per ongeluk naar je contactinformatie staart.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Privacy

Zorgwekkender zijn de gevaren voor je privacy. Weten waar je naar kijkt is voor fabrikanten en bovenal adverteerders extreem kostbare informatie. In het geval van Honor is het dubbel lastig, gezien de privacyvraagstukken rond China.

Als deze technologie wordt omarmd, kun je verwachten dat adverteerders niet alleen informatie krijgen over hoelang jij naar hun advertentie hebt gekeken en naar welk onderdeel van de advertentie, maar ook dat er advertenties worden gemaakt waar je verplicht naar moet kijken voordat ze verdwijnen en je verder mag met je game.

Oogtracking om smartphones te besturen is natuurlijk niet helemaal nieuw. Voor mensen die hun handen niet kunnen gebruiken gebruiken, zijn er toegankelijkheidsopties om de hele smartphone te besturen via oogbewegingen en gezichtsuitdrukkingen. Dat is belangrijk en wellicht kan deze ontwikkeling die functie nog beter maken. We houden in ieder geval een oogje in het zeil.

Meer privacy

Ben je ook bewust bezig met je privacy op je smartphone? Check dan onze privacy-tips om de volgende stap te zetten. Ook vertellen we hoe je voor betere privacy op WhatsApp zorgt.