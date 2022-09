Ook nieuw op IFA 2022: gadgets van Lenovo, Amazfit en Oppo

Benieuwd naar wat er allemaal te zien is en aangekondigd tijdens IFA 2022? In deze korte round-up zet Android Planet verschillende kleine(re) aankondigingen van vandaag voor je op een rij.

IFA round-up: donderdag 1 september

IFA 2022 is begonnen en we hebben al heel wat aankondigingen gezien. Voor het laatste nieuws over al die nieuwe producten check je natuurlijk Android Planet. In deze korte round-up nemen we je mee langs een drietal aankondigingen die we nog niet besproken hebben.

Lenovo komt met nieuwe betaalbare tablets

Lenovo heeft twee vernieuwde versies gepresenteerd van de P11-tablets. Zowel de nieuwe Lenovo P11 en P11 Pro hebben een scherm met ververssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor een soepele ervaring tijdens het scrollen door social media of spelen van geoptimaliseerde games.

Beide tablets zijn uitgerust met een processor van MediaTek en te verkrijgen in verschillende geheugenvarianten. Er zijn vier speakers aan boord en de Pro-versie heeft een amoled-display van 11,5 inch met een resolutie van 2560 bij 1536 pixels. De goedkopere tablet moet het doen met een lcd-scherm van 11,2 inch.

De P11 is de eerste tablet die standaard op Android 12L draait, een speciale versie voor grotere schermen. Apart is dat de P11 Pro nog met het normale Android 12 op de markt komt. Ze krijgen twee grote Android-upgrades (naar Android 13 en 14) en drie jaar lang beveiligingspatches.

Beide apparaten bieden ondersteuning voor een stylus, maar die wordt niet meegeleverd. Ook een speciaal fysiek toetsenbord komt op de markt. De normale P11 ligt vanaf november in de winkels en is verkrijgbaar vanaf 299 euro. De Lenovo P11 Pro 2nd gen wordt deze maand nog uitgebracht en kost minimaal 499 euro.

Dit zijn de nieuwste smartwatches van Amazfit

Ook Amazfit is aanwezig op IFA 2022 en presenteerde daar twee nieuwe smartwatches en een fitnesstracker. De GTS 4 en GTR4 zijn ontwikkeld voor de actieveling en sporters en zitten bomvol gezondheidsfuncties. Zo bieden ze meer dan 150 sportmodi, fitnessfuncties en verschillende sensoren.

Ook een gps-module is aanwezig, zodat je routes vast kunt leggen zonder telefoon op zak. Daarbij wordt het ook snel mogelijk om routes te importeren, iets wat we kennen van de Amazfit T-Rex 2. Er wordt nog meer data verzameld over het lichaam, waaronder de zuurstofwaarde van het bloed, hartslag en slaapritme.

De GTR 4 gaat op een enkele acculading zo’n 15 dagen mee, de GTS 4 houdt het een week vol. Er is ondersteuning aanwezig voor de Alexa-assistent van Amazon en ook kun je bluetooth-oordopjes of een koptelefoon koppelen om muziek af te spelen. De R-versie komt met een rond scherm, terwijl er bij de S-variant gekozen is voor een vierkant display. Het gaat om kleurrijke amoled-schermpjes met een always-on-functie, zodat je elke notificatie, melding of work-out in de gaten houdt.

Ook de GTS 4 Mini is geïntroduceerd en is voorzien van een rechthoekig amoled-scherm, accuduur van maximaal 45 dagen en herkent 120 verschillende sporten. Ook notificaties komen direct binnen op de pols en zaken als hartslag, slaapritme of gezette stappen meet je met deze wearable.

De nieuwe apparaten liggen vanaf oktober in de winkels. Voor de GTS 4 Mini vraagt Amazfit 99 euro, de GTS 4 kost 199 euro en de adviesprijs van de Amazfit GTR4 is 229 euro. Keuze heb je daarbij uit verschillende kleuren en materialen.

Ook Oppo A57s gepresenteerd

Alle ogen bij Oppo waren gericht op de grootse presentatie van de Oppo Reno 8-serie en Oppo Pad Air, maar ook de A57s en A57e zagen het levenslicht. Android Planet heeft nu de Oppo A57s ook al gespot bij de Nederlandse webwinkel Mobiel.nl.

Het lcd-scherm is 6,56 inch groot en heeft een resolutie van 1612 bij 720 pixels. De processor van het betaalbare toestel is een simpele MediaTek G35. Die is goed genoeg voor simpele taken en wat multitasking. Er is 4GB werkgeheugen aan boord en de opslag van 64GB breid je snel uit met een micro-sd-geheugenkaartje.

De primaire camera op de achterkant heeft een resolutie van 50 megapixel, de tweede gebruik je om wat extra contrast toe te voegen bij foto’s. Selfies maak je met de frontcamera van 8 megapixel. De batterij is 5000 mAh groot en opladen gaat met maximaal 33 Watt. Het toestel komt op de markt met Android 12 en staat in de webshop voor 219 euro in twee kleuren: zwart en blauw.

Meer aankondigingen (op IFA)

