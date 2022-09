Nog meer nieuw op IFA 2022: gadgets van Jabra en Honor

Op de IFA 2022 zijn allerlei aankondigingen geweest en in dit korte overzicht kijken we naar de nieuwe oordopjes van Jabra en gadgets van Honor.

IFA round-up: vrijdag 2 september

We zijn aanwezig op IFA 2022 en daar is al het nodige gepresenteerd, wat natuurlijk allemaal te lezen is op Android Planet. Het gaat uiteraard niet alleen om de grootste aankondigingen of meest bekende spelers, ook de kleinere spelers verdienen aandacht.

Jabra Elite 5: betaalbare oordopjes met ANC

De nieuwste oordopjes van Jabra zijn de Elite 5. Die koppel je met bluetooth met je smartphone, tablet, laptop of ander apparaat. Er is actieve ruisonderdrukking aanwezig, waarmee je omgevinsgeluid volledig wegfiltert. Zo geniet je optimaal van jouw favoriete muziek of kun je je even extra concentreren tijdens het werken.

De dopjes bevatten een accu waarmee je tot zeven uur muziek kunt afspelen met ANC aan. Tevens kun je ze tot drie keer volledig opladen dankzij de accu in het oplaaddoosje. Bedienen doe je makkelijk en snel via je gekoppelde apparaat of de dopjes zelf. Dankzij stemcommando’s kun je ook aan de slag met Google Assistent of Alexa.

Bellen is natuurlijk ook geen enkel probleem en er is integratie met Spotify aanwezig. Tot slot koppel je ze aan twee apparaten tegelijk en kunnen ze tegen wat stof en water dankzij de IP55-certificering. De dopjes zijn verkrijgbaar in het zwart en goud en hebben een adviesprijs van 149 euro.

Honor presenteert nieuwe smartphones en tablets

Ook Honor is aanwezig en presenteerde een boel nieuwe devices, waaronder twee smartphones. De Honor 70 5G biedt een scala aan interessante specificaties en functies. Het display is 6,78 inch groot, heeft een amoled-paneel, afgeronde schermranden en een ververssnelheid van 120Hz.

De Snapdragon 778 Plus is het kloppende hart, biedt 5G-ondersteuning en komt met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder de primaire met een resolutie van 54 megapixel. Groothoekfoto’s en close-ups maak je van maximaal 50 megapixel en er is nog een dieptesensor aanwezig. Het apparaat draait op Android 12, heeft een 4800 mAh-accu en opladen gaat met maximaal 66 Watt. De Europese adviesprijs is nog niet bekendgemaakt, maar omgerekend is dat zo’n 550 euro.

Honor X8 5G

De Honor X8 5G is met 270 euro een stuk betaalbaarder, maar heeft ook mindere specificaties. Zo is er een lcd-scherm aanwezig van 6,5 inch dat 60 keer per seconde ververst. Er is 6GB RAM aanwezig, bijgestaan door de Snapdragon 480-chip en 128GB interne opslag. Normale foto’s maak je met de 48 megapixel-hoofdcamera.

Op de voorkant vind je nog een 8 megapixel-camera verstopt in een druppelnotch. Het toestel draait nog op Android 11 en komt met een accu van 5000 mAh. Aan de zijkant vind je de fysieke vingerafdrukscanner en ook een koptelefoonaansluiting is nog aan boord.

Honor Pad 8 en Pad X8 Lite

Tot slot zijn er twee nieuwe tablets gepresenteerd. Het gaat om de Honor Pad 8 en Pad X8 Lite. De Pad 8 heeft een 12 inch-display met een 2k-resolutie en het kloppende hart is de Snapdragon 680-processor. De chip wordt bijgestaan door 4GB werkgeheugen en 128GB opslag.

De accu heeft een capaciteit van 7250 mAh en laadt op met maximaal 22,5 Watt. De tablet draait op Android 12 met de eigen Magic UI 6.1-schil. Zo kun je makkelijk en snel bestanden uitwisselen tussen smartphones en deze tablet, mits ze van Honor zijn.

Honor Pad X8 Lite

De Pad X8 Lite is een goedkoper apparaat en uitgerust met een scherm van 9,7 inch met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Er is gekozen voor een MediaTek-chip, 3 of 4GB RAM en de batterij is 5100 mAh groot.

Opladen gaat met maximaal 10 Watt. De Lite-tablet is uitgerust met een koptelefoonaansluiting, usb c-poort en twee speakers. Informatie over de specifieke release en prijzen, is echter nog onbekend.

Meer aankondigingen (op IFA)

