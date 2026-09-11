Kan het kwaad om de hele dag oordopjes te dragen?

Tegenwoordig dragen we vaak het grootste gedeelte van de dag (en misschien zelfs nacht) oordopjes. Maar kan dat kwaad?

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Oordopjes de hele dag dragen: kan het kwaad?

Onopgemerkt kun je een groot gedeelte van de dag oordopjes dragen. Niet alleen als je audio luistert of belt, maar ook als je er niets mee doet. Waarom zou je de oortjes namelijk telkens terug in het doosje doen, als het apparaatje net zo goed in je oor kan blijven zitten?

Ook wordt het steeds normaler om andere soorten oordopjes te dragen. Zo zijn er oordopjes zoals Loop die zijn gemaakt om zonder batterij toch wat geluid om je heen te dempen. Ook worden er oordopjes voor de nacht gemaakt, die wat platter zijn zodat je er op kunt liggen.

Nu weet iedereen inmiddels wel dat je het volume van oordopjes niet te hoog moet zetten om je gehoor te beschermen, want je wil niet de rest van je leven met tinnitus rondlopen. Toch zijn er ook andere manieren waarop het dragen van oordopjes kwaad kan doen.

Bacteriën

Normaal is je oor open en kan de boel de hele dag door luchten. Als je de ooringang blokkeert met een oordopje wordt het vanzelf warmer en vochtiger. Dat maakt het aantrekkelijker voor schimmels en bacteriën om te groeien, waardoor je een grotere kans hebt op oorinfecties.

Het is daarom extra belangrijk om je oordopjes schoon te houden. Als je vieze oordopjes in je oor stopt, duw je de bacteriën zo je oorkanaal in. Zeker in-ear-oordopjes gaan dieper in het oorkanaal en kunnen daardoor meer problemen veroorzaken.

Oorsmeer

Ook kunnen oordopjes (net als wattenstaafjes) oorsmeer verder in het oorkanaal schuiven en daar voor blokkades zorgen. Een gezond oor verwijdert oorsmeer vanzelf, door het langzaam naar buiten te duwen waar het er uit valt of weggespoeld wordt. Toch is een verstopping meestal geen ramp, maar je moet dan wel weer naar de assistente van de huisarts om de boel uit te laten spuiten.

Huidirritatie

Het is ook mogelijk dat oordopjes voor huidirritatie zorgen. Dat gebeurt als je gevoelig bent voor de materialen die worden gebruikt. De meeste mensen zullen hier geen last van hebben, maar je moet extra opletten als jij wel gevoelig bent voor bijvoorbeeld siliconen.

Ook is het belangrijk dat je oordopjes prettig zitten als je deze lang draagt. Als ze te los of te strak in het oor zitten, kunnen ze teveel schuiven of juist knellen en daardoor voor irritatie zorgen.

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Wat is verstandig?

Voor de meeste mensen zal het dagelijks lang dragen van oordopjes geen problemen opleveren, maar dan moet je wel met enkele dingen rekening houden. Zorg voor oordopjes die goed zitten, houdt ze goed schoon en haal ze regelmatig eens uit je oren om je oorkanaal te laten luchten. Je oren houden zich als het goed is zelf goed schoon. Een goede tussenoplossing is om één oortje per keer te dragen en af te wisselen tussen links en rechts.

Draag je vaak oordopjes, dan is het wel belangrijk om alert te zijn op irritaties, zoals pijn, jeuk of verstoppingen. Kies er in dat geval voor om in ieder geval tijdelijk je oordopjes niet te dragen en als het aanhoudt bij je huisarts aan te kloppen.

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