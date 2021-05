Poll: op welke Android-versie draait jouw toestel?

Google laat later deze maand Android 12 aan het grote publiek zien, en we verwachten de nodige nieuwe features. We zijn benieuwd op welke Android-versie jouw toestel op dit moment draait. Doe mee aan onze poll!

Over twee weken vindt Google I/O 2021 plaats, het grote evenement waar de zoekgigant alles vertelt over de nieuwste software. Een grote rol is dan zeer waarschijnlijk weggelegd voor Android 12, dat al een aantal maanden door ontwikkelaars wordt getest. Tijdens de keynote op 18 mei wordt de nieuwste Android-versie aan het grote publiek getoond.

Veel fabrikanten hebben Android 11 inmiddels uitgerold naar veel van hun toestellen. Als je een redelijk recente Android-telefoon hebt, is de kans dus groot dat je deze update kan downloaden of al gebruikt. Er zijn echter ook nog genoeg fabrikanten die de Android 11-update nog moeten uitbrengen. Fabrikanten als Motorola en LG zijn bijvoorbeeld langzaam met het uitsturen van updates. Bedrijven als Samsung, OnePlus en Nokia zijn daarentegen relatief snel.

Nu we bijna toe zijn aan de publieke testversie van Android 12, die gebruikers met een Pixel-smartphone dan alvast kunnen installeren, zijn we benieuwd op welke Android-versie jouw smartphone draait. Gebruik je Android 11? Of heeft je toestel nog Android 10 en zit je te wachten op een software-upgrade? Het kan natuurlijk ook zijn dat je een oudere Android-telefoon gebruikt die al een tijdje niet meer wordt bijgewerkt.

Zie je de poll niet (goed)? Klik dan hier om ‘m in te vullen

Laat via de poll hierboven van je horen en laat weten welke software jij gebruikt. Tip: via ‘Instellingen > Systeem > Over de telefoon’ (of stappen die hierop lijken) kun je checken welke Android-versie er op je telefoon staat.