Grote techbedrijven slaan de handen ineen om één open standaard te ontwikkelen voor smart home-apparaten. Deze standaard moet veiliger zijn en de onderlinge compatibiliteit van domotica verbeteren. Nu werkt het ene slimme product soms niet met het andere. Onder andere Apple, Google en Amazon doen mee.

Eén open smart home-standaard

De nieuwe standaard laat nog even op zich wachten, want de betrokken bedrijven zijn net begonnen aan hun Project Connected Home over IP. Als eerste is er een werkgroep opgericht die de standaard gaat ontwikkelen. De standaard focust zich op de beveiliging van domotica, wordt gratis voor fabrikanten en gaat werken via het bekende Internet Protocol (IP).

Bij de ontwikkeling van de nieuwe standaard gaat de werkgroep gebruikmaken van bestaande technologieën van de deelnemende techbedrijven. Dat zijn naast Apple, Amazon en Google ook enkele bedrijven die zich hebben aangesloten bij de bekende Zigbee-standaard. Denk onder andere aan Ikea, Signify (van Philips Hue), Somfy en Samsungs SmartThings-platform.

Voordelen voor fabrikant en consument

Smart home-producten zoals Philips Hue-lampen, een slimme koelkast en Google Nest Mini-speaker gebruiken nu verschillende communicatiestandaarden, waardoor ze niet altijd (goed) samenwerken. Niet heel handig voor de fabrikant, maar vooral vervelend voor jou als consument. Daarom is die nieuwe standaard, bedoeld om je slimme huis straks beter te laten samenwerken.

Dat is fijn voor jou, en voor fabrikanten wordt het ontwikkelen van dergelijke smart home-apparatuur naar verwachting eenvoudiger. Zo moet de integratie van spraakassistenten als de Google Assistent in slimme producten makkelijker worden.

De initiatiefnemers van de nieuwe standaard kunnen nog niet zeggen wanneer de eerste geschikte apparaten te koop zijn. Vermoedelijk gaat dit nog maanden of langer dan een jaar duren. Tot die tijd blijft het dus nog even rommelen met bepaalde producten die verschillende standaarden gebruiken.

