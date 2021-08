Open standaard voor smart home-producten uitgesteld naar 2022

De open standaard voor smart home-producten, Matter, is uitgesteld naar 2022. We moeten dus nog even wachten tot de Google Assistent overweg kan met een Apple HomeKit-speaker of Amazons Alexa.

Pas in 2022 standaard voor smart home-producten

Het grootste smart home-probleem is dat de verschillende standaarden niet met elkaar overweg kunnen. De Google Assistent kan praten als burgman, maar een Apple HomeKit-speaker zal hem nooit horen. En Amazons Alexa luistert dan weer niet als er een boodschap uit je Google Nest Hub komt.

De oplossing heet Matter. Grote bedrijven als Apple, Google en Philips werken al jaren aan deze open standaard voor smart home-producten. Hij zou eigenlijk dit jaar af moeten zijn, maar de eerste apparaten die ermee overweg kunnen verschijnen nu pas in 2022. Hoewel de standaard zelf zo goed als klaar is, loopt het certificatieprogramma vertraging op. Dat hebben fabrikanten nodig om te laten zien dat hun product geschikt is voor Matter. Eén van de oorzaken is de wereldwijde coronacrisis.

Het is niet de eerste keer dat de release van Matter wordt uitgesteld. Toch is de standaard het wachten vermoedelijk wel waard. De gemeenschappelijke taal die smart home-producten straks spreken, maakt het gebruik veel gemakkelijker. Je kunt een Apple Homekit-speaker dan bijvoorbeeld bedienen met je Android-telefoon. Ook moet het instellen van je apparatuur met Matter eenvoudiger worden.

