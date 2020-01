Opera overtreedt regels Play Store met bizarre leningen-apps

Opera, het bedrijf achter de ooit populaire webbrowser, haalt inkomsten uit misleidende apps die dure leningen aanbieden. De apps zijn in strijd met de regels van de Play Store, maar nog wel beschikbaar.

Opera leningen-apps: tot 876 procent rente

Het gaat om de apps CashBean, OKash, OPay en OPesa, waarmee gebruikers in Nigeria, India en Kenia snel een kortetermijnlening kunnen afsluiten. De apps zijn gemaakt door Opera, maar allemaal in strijd met regels van de Play Store. Daarnaast houden de apps er enkele dubieuze manieren op na, om te zorgen dat mensen hun leningen op tijd terug betalen.

Onderzoeksbureau Hindenbrug Research ontdekte dat toen ze het verdienmodel van Opera tegen de lamp hielden. De apps beloven krediet te leveren met redelijke rente, maar de werkelijke rente kan oplopen tot wel 876 procent. Dat is tegen het beleid dat Google heeft voor apps die persoonlijke leningen aanbieden.

Regels Google Play Store

Ook staat Google in de Play Store geen apps toe die leningen aanbieden met een kortere looptijd dan 60 dagen. Onderzoekers ontdekten echter dat in ieder geval OKash leningen aanbood die soms al na 15 dagen alweer terug betaald moesten worden.

Daarnaast is de beschrijving van de apps misleidend, iets wat ook tegen de regels van Google is. Ondanks deze bevindingen, zijn drie van de vier apps nog gewoon beschikbaar in de app-winkel van Google. Alleen OPesa is op het moment van schrijven niet meer te vinden.

Betaalherinneringen naar familie en vrienden

Uit reviews bij de apps blijkt ook dat de diensten er op merkwaardige manier proberen voor te zorgen dat mensen op tijd hun lening terugbetalen. Veel gebruikers melden een stortvloed aan telefoontjes of berichtjes.

De apps doorzoeken ook de contactenlijst van de smartphone van de leners. Vervolgens worden vrienden en familie via sms’jes of telefoontjes aangespoord om de lener onder druk te zetten het verschuldigde bedrag snel terug te betalen.

Volgens de onderzoekers zijn de merkwaardige en illegale leningen-apps een teken dat het echt niet goed gaat met Opera. Het bedrijf haalt het grootste deel van zijn inkomsten tegenwoordig uit financiële diensten. De maker van de internetbrowser heeft te lijden onder de populariteit van Google Chrome.

In 2018 bracht het nog de Opera Touch-browser voor Android uit. Zes jaar geleden had Opera nog een marktaandeel van 23 procent op mobiele telefoons, halverwege vorig jaar was dat gekelderd tot nog geen 3 procent.

