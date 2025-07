Opinie: AI-content neemt al je apps over en je kunt daar niets tegen doen

Op Facebook, op TikTok, in Spotify en zelfs op Tinder: als een epidemie neemt AI-content razendsnel alle apps op je telefoon over en je kunt daar niets tegen doen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AI-content in apps

Het begon nog redelijk onschuldig met ‘Shrimp Jesus’ op Facebook. AI-plaatjes van Jezus opgebouwd uit garnalen gingen viral op het sociale netwerk voor boomers. Daar konden we allemaal nog om lachen.

Inmiddels bestaat een groot deel van wat er op Facebook wordt gedeeld uit AI-afbeeldingen, omdat het blijft scoren. Deels omdat er mensen zijn die daadwerkelijk geloven dat iemand bijvoorbeeld een paard van brood heeft gemaakt, maar voornamelijk omdat een hoop mensen reageren om te zeggen dat de afbeeldingen nep zijn. Al die reacties zorgen er juist voor dat de AI-content een groter publiek bereikt.

We zijn binnen een jaar van lelijke Jezus-plaatjes naar complete video’s inclusief audio gegaan. De oplettende kijker ziet nog steeds dat deze beelden via generatieve kunstmatige intelligentie zijn gemaakt, maar het duurt niet lang tot AI-content niet meer van echt te onderscheiden is.

Dust on the Wind

Het was op Spotify bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk dat de muziek van The Velvet Sundown nep was. In de beschrijving van deze band staat wel duidelijk dat het een muziekproject is gebaseerd op AI, maar als zo’n liedje in je Discovery Weekly-lijst wordt gezet heb je daar geen erg in. Het nummer Dust on the Wind van de band heeft al meer dan 1,3 miljoen plays in de app.

De interessante vraag is dan vooral of het wat uitmaakt. Persoonlijk zou ik er problemen mee hebben als een deel van mijn Discover Weekly uit AI-muziek bestaat zonder dat ik het door heb. De liedjes zijn vast leuk, maar voor mij heeft media veel meer waarde als het van makers is. Als ik een boek lees, dan ben ik in gesprek met een schrijver die mij iets wil overbrengen. Als ik een game speel, ervaar ik iets dat door de studio zo is ontworpen.

Achter AI-content zitten natuurlijk ook nog mensen in de vorm van promptschrijvers, maar op termijn wordt dit allemaal geautomatiseerd. Dan worden er oneindig veel afbeeldingen, video’s en muziek gemaakt en online gegooid om te zien wat werkt en wat niet. Daar kunnen creatieve mensen onmogelijk nog tegen strijden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je kunt er als mens niet tegenop

AI-content is echt niet altijd erg. Neem de korte video’s die nu vooral op TikTok viraal gaan en duidelijk met Veo 3 zijn gemaakt. Zoals een groepje oma’s die met hun rollators in een gat vallen, of hoe soldaten een video lijken te maken terwijl ze verstopt zitten in het paard van Troye.

Het zijn grappige filmpjes die daarom goed scoren. Kijk je er echter een paar, en check je een keer in de reacties of men wel door heeft dat het nep is, dan pompt het algoritme steeds meer van dit soort video’s in je feed. Je merkt dan al een beetje hoe het toekomst gaat zijn. Nu is AI-content nog een klein percentage van de totale video’s die je ziet, maar met dit tempo duurt dat niet lang meer.

Het probleem is dat je geen keuze hebt als gebruiker van deze apps. Er is geen vaccinatie voor deze epidemie. Er is geen knop waarmee je aangeeft dat je alleen content gemaakt door mensen wil hebben. Apps hebben niet eens een manier om AI-content en ‘echte’ content van elkaar te onderscheiden. We kunnen voorlopig daarom niets anders dan het ondergaan.

Aan de slag met Veo 3

Wil je zelf AI-filmpjes maken met Veo 3? We leggen uit hoe dat werkt.