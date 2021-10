Opinie: Google maakt Android-updates alleen maar ingewikkelder

Android 12 is uit, maar voor de gemiddelde consument is de update op geen enkele smartphone te downloaden. Zelfs niet op de Pixel-smartphones van Google zelf. Android-updates worden steeds ingewikkelder en dat is jammer.

Lees verder na de advertentie.

Android-releases steeds ingewikkelder

Google heeft in de afgelopen jaren stappen gemaakt om nieuwe releases van Android sneller en duidelijker te maken. Zo krijgen nieuwe versies gewoon een nummer in plaats van een lollige zoete naam, zodat iedereen precies weet waar die aan toe is. Android 12 is nieuwer dan Android 11, in plaats van dat je moet zoeken of een KitKat nieuwer is dan een Oreo.

Daarnaast probeert Google updates sneller te laten uitrollen naar iedereen. Bijvoorbeeld door Android op te delen in twee delen: de onderliggende techniek en het laagje er overheen. Ook zijn er steeds meer onderdelen voor iedereen via de Play Store te updaten.

Deze week was daar dan het grote moment: Android 12 is er. Iedereen die dat leest en nieuwsgierig raakt, wil dan weten wanneer ze de update kunnen downloaden. Op dit moment kan nog helemaal niemand dat. Zelfs niet als je een Google Pixel hebt.

Open Source Project

Normaliter komt een nieuwe versie van Android eerst uit voor Googles eigen smartphones. Vroeger waren dat de Nexus-toestellen en tegenwoordig de Pixel-reeks. Later volgen dan vaak toestellen die een (bijna) kale versie van Android draaien (zoals Nokia) en daarna Samsung en andere fabrikanten omdat die het besturingssysteem eerst nog moeten voorzien van hun eigen softwarelaagje.

Nu is Android 12 alleen nog maar beschikbaar via het Android Open Source Project. Android is immers volledig opensource en door iedereen gratis te gebruiken. Het Open Source Project is bedoeld voor ontwikkelaars van apps en makers van smartphones om de nieuwste versie van Android vandaan te plukken.

Er zijn logische redenen te bedenken waarom Android 12 voor de Google Pixel-smartphones nog niet beschikbaar is. Zo zijn de mensen die aan Android werken en de mensen die aan Pixel werken, niet hetzelfde. Waarschijnlijk moeten de Pixel-mensen nog de puntjes op de i zetten. Toch zorgt dit ervoor dat de consument alleen maar extra verward achterblijft.

Vergelijking met iOS

iOS is de grootste concurrent van Android. Zodra er een nieuwe versie van dit besturingssysteem uitkomt, kan iedereen die direct downloaden. Mits je iPhone niet te oud is en je tegen de lange downloadtijd kunt als een nieuwe update net beschikbaar is. In principe kan iedereen echter meteen aan de slag met de nieuwe functies.

Mensen die nu lezen dat Android 12 uit is, hebben vaak geen idee waarom zij de update en de nieuwe functies nog niet zien. Dan moet je naar websites zoals Android Planet gaan om te lezen hoe het zit. En elke keer is het weer een ander verhaal.

Dat komt natuurlijk doordat Android fundamenteel anders werkt en dat heeft zijn voordelen. Android is in tegenstelling tot iOS niet gesloten, maar wat fabrikanten en gebruikers er zelf van maken. Toch moet dit toch overzichtelijker kunnen. Google was zo goed op weg, maar dit is weer een stap terug.

Meer over Android 12

Benieuwd wat je met Android 12 als de update eindelijk uitrolt? Check dan ons volledige Android 12-overzicht. Houd ook onze Android 12 update-overzicht in de gaten om te zien wanneer jouw smartphone de update krijgt.