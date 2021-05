Google moet smartphonefabrikanten dwingen tot een écht Android updatebeleid, vindt Android Planet-redacteur Rens. Sommige merken maken er nu een potje van, waar de gebruikers de dupe van zijn. In deze opinie legt hij uit waarom en wat Google beter kan doen.

Fabrikanten van Android-smartphones mogen grotendeels zelf bepalen hoe vaak en hoe lang ze hun toestellen updates geven. Versie-updates, bijvoorbeeld van Android 11 naar Android 12, en beveiligingsupdates. Het gevolg: het updatebeleid verschilt per fabrikant en dan vaak ook nog per model. Ik vind het daarom niet gek dat veel mensen niet weten hoe vaak en tot wanneer hun smartphone updates krijgt.

Lang niet alle fabrikanten geven dit duidelijk aan en Google – de ontwikkelaar van Android – biedt ook geen compleet overzicht aan. Dat laatste snap ik omdat het veel werk is, maar Google doet het wél voor Chromebooks.

We krijgen regelmatig lezersvragen over het updatebeleid van uiteenlopende merken. Dat was onlangs reden om een uitgebreid artikel te publiceren waarin we het updatebeleid van populaire Android-merken vergelijken. Zoals je in dit stuk kan lezen, zijn de maandelijkse beveiligingsupdates belangrijk omdat ze opgeloste kwetsbaarheden in het besturingssysteem dichten.

Dankzij deze updates kun jij je smartphone langer zo veilig mogelijk gebruiken. Versie-updates op hun beurt voegen jaarlijks nieuwe features aan Android toe en geven de software een moderner uiterlijk.

Kortom: hoe meer updates, hoe beter. Dat weten fabrikanten ook. Met een goed updatebeleid kun je adverteren. Kijk maar naar Nokia, dat zijn nieuwe 3+3+3-strategie als uithangbord gebruikt om de nieuwe Nokia X10 en X20 te promoten. Deze betaalbare smartphones krijgen naast drie jaar garantie ook drie jaar versie- en beveiligingsupdates.

Dat is langer dan gebruikelijk en een terechte reden om zo’n Nokia-toestel te verkiezen boven de concurrentie. In mijn opinie over Nokia’s 3+3+3-strategie lees je meer over deze interessante zet.

Samsung maakt ook een goede sier door alle Galaxy-smartphones uit 2019 en nieuwer vier jaar beveiligingsupdates te geven. De toestellen krijgen twee of drie jaar versie-updates, afhankelijk van de prijsklasse. Google rolt ook drie jaar versie- en beveiligingsupdates uit voor zijn Pixels.

Updates geschikt maken voor uiteenlopende smartphonemodellen kost tijd en personeel, en dus geld. Niet alle fabrikanten hebben dat ervoor over, zeker niet voor goedkopere toestellen. En dus bezuinigen sommige merken graag op hoe vaak en hoe lang ze versie- en beveiligingsupdates uitbrengen. Dat hangen ze niet aan de grote klok, want met een matig updatebeleid verkoop je geen smartphones. Begrijpelijk, maar ik vind het een kwalijke zaak.

Het lijkt mij een goede zaak als Google fabrikanten verplicht aan te geven hoe vaak en hoe lang een smartphone versie- en beveiligingsupdates krijgt. Bijvoorbeeld door het op de online productpagina en verkoopverpakking te zetten. Zodat je in één oogopslag ziet dat die gave nieuwe smartphone wel erg weinig updates krijgt in vergelijking met andere merken.

Nog beter lijkt het mij als Google meer werk maakt van een beter updatebeleid voor álle Android-smartphones, ongeacht het merk. Laat ik beginnen met beveiligingspatches, die het belangrijkst zijn. De eerste stap is een paar jaar geleden gezet, toen Google fabrikanten een verplichting oplegde voor het uitrollen van beveiligingsupdates. Een Android-toestel moet vanaf zijn introductiedatum minimaal twee jaar lang elke drie maanden een beveiligingspatch krijgen. Zo houdt Google smartphones redelijk veilig.

Ik zie nog ruimte voor verbetering en zou de verplichte minimale ondersteuningsperiode voor dure smartphones oprekken naar drie jaar. Niet alle fabrikanten zijn namelijk vrijwillig bereid om hun toptoestellen langer dan twee jaar te ondersteunen. Het is naar mijn mening namelijk niet uit te leggen dat de peperdure Oppo Find X3 Pro maar twee jaar beveiligingsupdates krijgt, als Samsung dergelijke updates vier jaar uitrolt naar budgettelefoons.

Laat fabrikanten niet meer wegkomen met oude software

Wat mij betreft mag Google ook een einde maken aan fabrikanten die sjoemelen met het verstrekken van versie-updates. Met name Motorola en OnePlus maken zich hier schuldig aan. Voorbeelden genoeg. OnePlus introduceerde eind vorig jaar de OnePlus Nord 100 en N10 5G, budgetsmartphones die gek genoeg op het oude Android 10 draaiden. Android 11 was allang uit.

OnePlus beloofde één versie-update voor de toestellen. Naar Android 11 dus, de versie die al geïnstalleerd zou moeten zijn. De eerste échte update – Android 12 – komt niet beschikbaar voor deze OnePlus-toestellen. Motorola hanteerde deze winter eenzelfde strategie voor zijn budgettoestellen.

Ik heb geen goed woord over voor zo’n ‘nep-updatebeleid’. Zeker niet als je weet dat andere merken één, twee of zelfs drie échte updates uitrollen. Voor de reputatie van het Android-besturingssysteem lijkt het mij een goede zaak als Google fabrikanten verplicht om minstens één echte update beschikbaar te stellen. Want een smartphone zonder serieus updatebeleid, daar wordt toch niemand blij van?

