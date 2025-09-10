Opinie: Android kan veiliger, maar onze vrijheid afpakken is een fout

Google gaat de vrijheid waarop je Android gebruikt inperken om onze veiligheid te waarborgen. Of is er meer aan de hand?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google pakt je vrijheid op Android af

Android gaat de komende jaren flink veranderen. Binnenkort kun je enkel nog apps installeren van app-makers die hun identiteit bij Google hebben geverifieerd. Dat gaat niet alleen om apps in de Play Store, maar letterlijk elke app van welke bron dan ook. Deze maatregel zorgt er volgens Google voor dat kwaadwillenden minder kans krijgen om malware te verspreiden.

De maatregel lijkt een reactie van Google op de eis van een Amerikaanse rechter: alternatieve app-winkels moeten voortaan toegelaten worden in de Play Store. Android heeft altijd al de vrijheid geboden om apps van andere plekken te installeren, maar die moest je zelf opzoeken. Nu worden andere app-winkels niet alleen in de Play Store geplaatst, maar verplicht de rechter ook dat deze winkels toegang krijgen tot de volledige catalogus van de Play Store. Dat vindt Google lastig.

Smartphonemakers kunnen straks namelijk een andere appwinkel standaard op hun telefoons plaatsen, zonder dat gebruikers apps hoeven te missen. Google kan daardoor minder mensen met zijn advertenties bereiken en niet meer een deel van elke aankoop in eigen zak steken. Het bedrijf zegt echter zelf dat de nieuwe maatregel draait om de veiligheid van smartphonegebruikers. Zo zou er volgens Google bij het downloaden van apps buiten de Play Store om vijftig keer zoveel kans zijn op het installeren van malware.

Spelen met statistieken

Deze statistiek is een twijfelachtig argument van Google. Zeker omdat er uitstekende alternatieve app-winkels bestaan met fijne apps om te sideloaden. Bijvoorbeeld F-Droid: een winkel met enkel open source-apps waardoor malware helemaal geen kans heeft. Dat kun je van de Play Store niet zeggen.

Iemand die weet waar die mee bezig is kan Android veiliger gebruiken met alternatieve app-winkels, dan iemand die niet oplet en nep-apps in de Play Store downloadt met alle gevolgen van dien. Er worden nog regelmatig kwaadaardige apps in de Play Store gevonden die langs de beveiliging van Google zijn geglipt.

Malware is een groot probleem, zeker voor Android. Toch gaat deze maatregel wel ver. Alsof je een muizenprobleem in een openbaar gebouw aanpakt door alle deuren en ramen op slot te doen en mensen alleen maar binnen te laten als ze via hun paspoort kunnen laten zien geen muis te zijn.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Revanced

Mensen zijn nu vooral bang dat allerlei apps en mogelijkheden die ze al jaren gebruiken gaan verdwijnen. Terecht. Google zegt de inhoud van apps niet te gaan controleren, maar makers van alternatieve apps zullen niet happig zijn om hun identiteit bij Google te bevestigen.

Denk aan de Revanced-apps, waarmee je bijvoorbeeld Youtube, Spotify of Reddit aanpast door functies toe te voegen en reclames te verwijderen. Advertenties verwijderen van diensten zonder te betalen ben ik absoluut geen voorstander van. Als je iets graag genoeg wil kijken of lezen, dan betaal je voor het maken daarvan via een abonnement of door het kijken van reclame. Toch is het bijvoorbeeld enkel via de Revanced-versie van YouTube mogelijk om Shorts in de app te verstoppen als je jezelf van deze verslavende korte filmpjes wil beschermen.

Dan maar een iPhone?

Android zal door deze maatregel nog meer op iOS van Apple lijken, terwijl veel gebruikers juist specifiek voor Android kiezen omdat ze niet willen dat een bedrijf bepaalt wat ze wel en niet mogen doen. Dat de Pixel-smartphones steeds meer op iPhones beginnen te lijken is prima, omdat er alternatieven zijn van andere fabrikanten. Er is geen alternatief voor Android.

Als jij normaal alleen de Play Store gebruikt, dan verandert er niets voor je. Voor de talloze mensen die van Android houden vanwege de vrijheid en die vrijheid verantwoordelijk gebruiken, is dit een klap in het gezicht. Een veelgehoorde vraag op onder andere Reddit is namelijk: waarom zou ik nu niet voor een iPhone kiezen? Het is aan Google om daar een goed antwoord op te geven.

Bescherming tegen malware

Jezelf beschermen tegen malware? We vertellen hoe je Android-malware herkent, voorkomt en verwijdert. Let deze zomer ook extra goed op deze phishingaanvallen.