Opinie: pas op voor smart home-apparaten met een scherm

Apparaten voor je smart home hebben steeds vaker een schermpje, maar dat is niet alleen om het leven makkelijker te maken.

Let op smart home-apparaten met een scherm

Mensen die een smart home opzetten, zijn zich vaak wel bewust van de microfoons en camera’s in slimme apparaten. Zo kan je robotstofzuiger of televisie in theorie meekijken en meeluisteren met wat er in huis gebeurt, dus is het belangrijk om te weten of die informatie veilig is.

Schermpjes op apparaten voelen minder spannend, omdat ze geen informatie verzamelen. Toch is enige terughoudendheid wel gepast. Daarvoor hoeven we nu enkel naar de koelkasten van Samsung te kijken, die steeds vaker een scherm hebben.

Een scherm op een koelkast lijkt onnodig totdat je er eentje hebt. Dit scherm kan dienen als een communicatieplek voor je hele familie, omdat iedereen weleens naar de koelkast loopt. Hier plaats je bijvoorbeeld de gezamenlijke agenda, of een recept tijdens het koken. Zo’n koelkast kost wel duizenden euro, maar dan heb je misschien zelfs een AI die voedsel herkent en waarschuwt als je melk bijna verlopen is.

Chris O’Dowd en Rashida Jones in de aflevering Common People van Black Mirror.

Advertenties in huis

Dat klinkt goed, totdat het bedrijf achter het schermpje andere ideeën krijgt. Mensen in de Verenigde Staten met zo’n peperdure Samsung-koelkast in huis, krijgen vanaf nu advertenties te zien. Het scherm dat centraal staat in de keuken stuurt na de nieuwste update ongevraagd reclameboodschappen je woning binnen.

Het gaat om een nieuwe widget onderin beeld die elke tien seconden iets nieuws laat zien: afspraken in je kalender, de weersverwachting, nieuws en een advertentie met Samsung-producten. Het is nog geen schermvullende advertentie voor ozempic als je koelkast vol staat met vet eten, maar het gaat om het principe. Samsung ziet de schermen die talloze mensen in huis hebben nu als een vrije plek om reclame te plaatsen.

Samsung zei in een presentatie tijdens marketingevent NewFronts eerder dit jaar, dat het bedrijf een toekomst voor zich ziet waarbij Samsung Ads advertenties van andere bedrijven naar elk scherm in het slimme huis zal brengen.

Het blijft dus niet bij Samsung-producten. Advertenties zullen in die toekomst ongetwijfeld ook vaker te zien zijn en groter worden, want zo trek je aandacht. En daar heb je niet bewust voor gekozen toen je zo’n dure koelkast in huis haalde.

Black Mirror

Het gebeurt steeds vaker dat een product eerst in zoveel mogelijk handen wordt gelegd, om daarna advertenties toe te voegen. Je ziet het nu bij alle streamingdiensten, al is het daar gelukkig optioneel. Spannender is het hoe het bij ChatGPT gaat, want OpenAI is druk bezig om advertenties aan de chatbot toe te voegen. Daardoor weet je straks mogelijk nooit meer zeker of een reactie van de AI het beste antwoord is, of dat daar het meeste voor is betaald.

Het doet denken aan een aflevering in het nieuwste seizoen van Netflix-serie Black Mirror, getiteld Common People. Hierin kan een vrouw haar dood uitstellen door levensreddende technologie, mits de kosten voor het abonnement betaald blijven worden. De voorwaarden voor dit abonnement worden echter steeds aangepast, waardoor de vrouw soms uit het niets een reclame uitspreekt. Dat wordt steeds erger, tot ze niets anders meer zegt.

Zo kan het ook gaan met al die slimme apparaten die we in huis halen. Het zal niet zo’n vaart lopen dat je robotstofzuiger binnenkort elk uur een gillende Kruidvat-advertentie eruit gooit. Maar, het kan geen kwaad om te bedenken dat elk (duur) huishoudelijk apparaat met scherm dat je koopt een plek is waar in de toekomst mogelijk advertenties worden geplaatst.

Samsung XR

Over nieuwe Samsung-apparaten met schermpjes gesproken: het bedrijf heeft een nieuwe bril in de vorm van de Galaxy XR. Hopelijk valt het daar straks mee met de advertenties, want wegkijken is dan zelfs helemaal geen optie.