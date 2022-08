Opinie: Asus, 2 jaar updates voor 799 euro is wel heel schrikbarend

Asus is geen grootmacht als het gaat om smartphones, maar de Zenfones zijn toch interessante toestellen. Er is echter één belangrijke reden waarom je de telefoons beter links kunt laten liggen: het matige updatebeleid.

Lees verder na de advertentie.

Asus brengt per jaar slechts een handjevol smartphones uit, simpelweg omdat het niet de core business van het bedrijf is. De onlangs onthulde Asus ROG Phone 6 en 6 Pro en Asus Zenfone 9 zijn de toestellen van dit jaar en te koop voor respectievelijk 999, 1299 en 799 euro.

Pittige prijzen dus, maar het zijn ook telefoons om je vingers bij af te likken. Voor ieder wat wils natuurlijk, maar vooral de Zenfone 9 is een gewild toestel. Die is namelijk klein en handzaam, iets wat we helaas niet meer veel zien in Android-land. Tijdens de pre-briefing over de Zenfone 9 kwam ook het updatebeleid aan bod en na de release werd dit natuurlijk ook meegenomen door verschillende websites, waaronder Android Planet.

Volgens deze informatie komt het toestel op de markt met Android 12, krijgt ‘ie twee grote Android-updates en gedurende die twee jaar ook beveiligingspatches. Een grote Amerikaanse website schreef echter iets anders. Volgens de site zou de smartphone inderdaad ook Android 13 en 14 krijgen, maar vier jaar beveiligingspatches. Om helderheid te krijgen over het updatebeleid, hebben we Asus Nederland eind juli om een reactie gevraagd.

De reactie bleef helaas uit en in onze Asus Zenfone 9 review gingen we dan ook uit van de initiële informatie. Sindsdien zijn er nog een paar reminders gestuurd en het definitieve antwoord is eindelijk binnen:

Er wordt support geboden voor in ieder geval twee jaar, met ieder jaar een OS-update. Ook op het gebied van beveiliging kan de Zenfone op in ieder geval twee jaar ondersteuning rekenen (afhankelijk van lokale regulatie).

Oftewel: je krijgt bij Asus inderdaad twee jaar Android- en beveiligingsupdates en dat is, helemaal gezien de prijs, erg karig. We doen tegenwoordig steeds lager met onze smartphone en andere fabrikanten hebben dit door. Google of Samsung leveren jarenlange ondersteuning, maar ook veel andere merken doen het stukken beter dan jaren geleden.

Dan zijn er natuurlijk ook gebruikers die zeggen dat “twee jaar wel genoeg is”. Voor mij persoonlijk zou dat ook zo zijn, want ik loop niet zo lang rond met hetzelfde toestel. Maar daarna wil ik ‘m weggeven aan een familielid of vriend, of misschien wel verkopen. In een advertentie schrijven dat de telefoon geen updates meer krijgt, omdat het beleid van de fabrikant ondermaats is, helpt niet bij de verkoop.

We hopen stiekem dat Asus binnenkort laat weten dat ze de software-ondersteuning verlengen, maar dat is waarschijnlijk ijdele hoop. Jammer, want door de unieke features zal de Zenfone 9 best een hele hoop mensen aanspreken, die door het magere updatebeleid toch afhaken. Een beter updatebeleid zou dus een win-winsituatie voor zowel potentiële kopers als Asus zijn.

Lees hieronder de conclusie van de Asus Zenfone 9 review. Ook daarin halen we het updatebeleid aan; het is zelfs het grootste minpunt van het toestel.

De Asus Zenfone 9 doet heel veel goed en dat levert dan ook een hoog eindcijfer op. Het uiterlijk is speels, je hebt keuze uit meerdere kleuren en modellen qua werk- en opslaggeheugen. Vooral heel fijn is dat de telefoon enorm handzaam is, en dat zien we tegenwoordig maar weinig. Daarbij zit ‘ie ook nog eens bomvol met high-end hardware. Het updatebeleid is wel iets om over na te denken, want dat is hét minpunt van deze kleine speler. Tevens is de verkrijgbaarheid niet om over naar huis te schrijven. Dat zorgt er wel weer voor dat iedereen op straat zich zal omdraaien, om eens te kijken welk toestel je nou precies in handen hebt.

