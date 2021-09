Opinie: Asymmetrische Android-smartphones zijn niet van deze tijd

Android-smartphones zijn ontzettend geavanceerd. Van opvouwbare schermen tot camera’s onder het scherm: je kan het bijna zo gek niet bedenken, of je vindt een Android-smartphone die het heeft. Toch blijft één dingetje schijnbaar erg lastig: symmetrie.

Dun, dunner, dunst

Sinds de komst van de Samsung Galaxy S8 in 2017 is er een strijd gaande om de dunste schermranden. Hoe dunner, hoe beter. Dunne schermranden – ook wel ‘bezels’ genoemd – zorgen voor een relatief compacte smartphone. Maar waar ligt de grens?

Een smartphonescherm werkt niet zomaar. Daar zijn een hoop ingewikkelde kabeltjes voor nodig, die het scherm verbinden met het moederbord. Deze zitten aan de onderkant van het scherm. Dat is de reden dat de schermrand van de meeste smartphones aan de onderkant een stukje dikker is. Technologie heeft nu eenmaal de ruimte nodig.

Apple ontweek de asymmetrische bezel met de komst van de iPhone X in 2017, door het flexibele oled-scherm aan de onderkant op te vouwen. Hierdoor zitten de kabeltjes nog steeds aan de onderkant van het scherm, maar niet meer aan de onderkant van de smartphone zelf. Voor het opvouwen van het display is een stuk minder ruimte nodig, en dus is de bezel aan alle kanten even dik. Het opvouwen kost echter heel veel geld.

Duurdere Android-smartphones, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra, hebben ook een hele dunne bezel aan de onderkant. Als je deze naast bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro legt, zie je dat beide schermranden aan de onderkant nagenoeg even dun zijn. Samsung heeft de randen aan de zijkanten en aan de bovenkant echter nóg dunner gemaakt. Dat zorgt opnieuw voor een dosis onnodige asymmetrie.

Dunne schermranden lijken belangrijker dan strak ontwerp

Asymmetrie is een ontwerpkeuze. Een aantal smartphones heeft gebogen zijkanten, waardoor de boel automatisch minder symmetrisch is. Dan is er altijd de keuze om de rand aan de boven- en onderkant even dik te maken. Zo creëert je opnieuw symmetrie. Fabrikanten vinden dit blijkbaar erg lastig.

Google Pixel 5

En nu heb ik de goedkopere Android-smartphones nog buiten beschouwing gelaten. Deze toestellen hebben vaak een kin die zo dik is, dat er bijvoorbeeld makkelijk een selfiecamera in had gepast. Toch hebben deze smartphones dan evengoed een notch of een cameragaatje in het scherm. Dat oogt misschien moderner, maar is in combinatie met een dikke rand aan de onderkant overbodig en vooral ontzettend lelijk.

Ik hoop dat smartphonefabrikanten in de nabije toekomst een manier vinden om het ontwerp van hun smartphones weer symmetrisch te maken. Google had het met de Pixel 5 bij het juiste eind, maar laat dit met de Pixel 6-serie helaas weer los. Samsung heeft de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 ook gelijke schermranden gegeven.

