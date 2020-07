Of je deze zomer nou in Nederland blijft of een reis maakt: neem een audioboek mee! Laat je meevoeren naar een andere plek via een prettige verteller.

Luister deze zomer een audioboek

Meer willen lezen is een bekend goed voornemen. Niet alleen voor het nieuwe jaar, maar ook voor vakanties. Elk jaar weer sleep je vol enthousiasme een stapeltje boeken mee naar je vakantiehuisje, want daar heb je eindelijk de tijd om eens goed te ontspannen. Om aan de eind van de vakantie hetzelfde stapeltje boeken ongelezen weer mee naar huis te nemen.

Doe het deze zomer daarom eens anders. Neem geen fysieke boeken mee, maar download enkele audioboeken op je smartphone. Zo kun je op elk moment even lezen (of luisteren), terwijl je relaxt. Het kan tijdens een lange autorit zonder misselijk te worden van het naar beneden kijken. Het kan in het vliegtuig met een koptelefoon die al je omgevingsgeluid filtert. En het kan in de hangmat of op het strand, terwijl je met je ogen dicht ligt te genieten.

Lagen

Er wordt nog wel eens neerbuigend gedaan over audioboeken, alsof het ondergeschikt is aan zelf lezen. Echte puristen willen het geschreven woord enkel tot zich nemen als ze het papier tussen hun vingers kunnen laten glijden en de geur van het boek kunnen ruiken. Inmiddels vinden de meesten een e-reader ook wel prima, want een hele boekenkast meenemen zonder extra gewicht is toch wel erg praktisch. Maar een audioboek is toch niet echt lezen?

Maar waarom niet? Je krijgt exact dezelfde tekst mee als wanneer je het zelf leest, met alles wat daarbij komt kijken. Van begin tot eind. Soms met een voorafje van de schrijver, maar daarna neemt een professionele verteller het over. Soms zijn er zelfs meerdere vertellers om zo de hoofdstukken die vanuit verschillende perspectieven zijn geschreven te onderscheiden.

Natuurlijk verlies je een laagje als je gaat luisteren. Je verliest het gevoel van de letters en hoe die samen woorden en zinnen vormen en hoe dat er dan uitziet. Maar je krijgt er ook een extra laag voor terug. Die van de verteller en hoe diegene de woorden uitspreekt en mogelijk emotie toevoegt.

Multitasken

Via Goodreads houd ik precies bij welke boeken ik heb gelezen en nog wil lezen. Vorig jaar heb ik 36 boeken gelezen. Daarvan heb ik zeker driekwart geluisterd. Aan fysieke boeken en zelfs digitale boeken kom ik tegenwoordig nauwelijks meer aan toe. Lezen voelt al snel als te veel moeite. Zeker als je een beetje moe bent, of als je voor je werk al de hele dag met tekst bezig bent geweest.

De grootste kracht van audioboeken is dat je kunt multitasken. Ik luister boeken terwijl ik in de auto rijd, terwijl ik kook of als ik de hond uitlaat. En zodra je gewend bent aan de stem van de verteller, kun je in de meeste apps het tempo steeds een beetje verhogen. Wil je gewoon relaxt luisteren? Dan luister je op 1x snelheid. Wil je lekker snel door het boek heen? Zet het steeds een stukje sneller om behoorlijk wat tijd te winnen.

De zomer is de perfecte tijd om het eens te proberen, omdat je toch moet ontspannen. Bijvoorbeeld via de apps van Audible (30 dagen gratis) of Storytel (14 dagen gratis). En als je weer thuis bent kun je gewoon opscheppen met hoeveel boeken je hebt gelezen. Niemand hoeft te weten dat je zat te luisteren naar Rik van de Westelaken terwijl je met je vakantiedarmen een halve dag op het toilet zat.

