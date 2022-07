Opinie: de hoofdcamera heeft op veel smartphones een te wijde beeldhoek

De beeldhoek van een lens bepaalt hoeveel er op je foto te zien is. Maar meer is niet altijd beter. De (hoofd)camera van veel smartphones is zó wijd dat je er lastig een goede compositie mee kunt maken.

Waarom de camera op veel smartphones te wijd is

Tegenwoordig schroeven veel mensen een zoomlens op hun camera, maar dat was niet altijd het geval. In de vroegere jaren van de fotografie waren vooral lenzen met een vaste brandpuntsafstand populair. De beroemde Franse fotograaf Henri Cartier-Bresson gebruikte, net als veel collega’s, meestal een 50 millimeter-lens voor zijn werk. Daarmee kon hij dichtbij zijn onderwerp komen, maar bleef er tegelijk voldoende context zichtbaar.

De 50 millimeter-lens werd ook wel de ‘standaardlens’ genoemd. Anno 2022 beschouwen sommige fotografen 35 millimeter als de ideale brandpuntafstand, wat regelmatig tot verhitte discussies leidt.

Het is geen geheim dat veel mensen hun ‘echte’ camera inmiddels allang naar de kringloopwinkel hebben gebracht. Ze schieten alleen nog kiekjes met hun smartphone. Het is daarom vreemd dat er amper toestellen te vinden zijn die een 35 of 50 millimeter-camera aan boord hebben.

Te wijd én niet wijd genoeg

Neem de Samsung Galaxy S22 Ultra, een high-end toestel met maar liefst vier camera’s op de achterkant. De groothoeklens heeft een brandpuntafstand van 13 millimeter, de hoofdcamera is 24 millimeter en de twee zoomlenzen respectievelijk 70 en 230 millimeter. Vooral het gat tussen 24 en 70 millimeter is enorm.

Sterker nog: veel standaardzoomlenzen voor ‘echte’ camera’s hebben een bereik van 24 tót 70 millimeter, omdat het gebied daartussenin het meest populair is. Op de S22 Ultra kun je alleen in deze ‘range’ fotograferen als je digitale zoom gebruikt. En dat wil je niet, want dat leidt tot kwaliteitsverlies.

De hoofdcamera van smartphones, die doorgaans de beste foto’s maakt, is de laatste tien jaar steeds wijder geworden. De Samsung Galaxy S5 uit 2014 had slechts één camera met een brandpuntsafstand van 31 millimeter. Bij de S22 (en veel andere telefoons) zitten we inmiddels dus al op 24 millimeter.

Wat is het probleem precies, vraag je je af? Nou, 24 millimeter is geen al te populair brandpunt onder fotografen. Het is te wijd voor intieme straatfoto’s, en doorgaans niet wijd genóeg voor bijvoorbeeld serieuze architectuurfotografie. 24 millimeter is een compromis. Dat is mogelijk ook de reden dat veel smartphonefabrikanten voor een dergelijke beeldhoek kiezen. Je kunt er van alles een beetje mee, maar daardoor ook niets écht goed. Het is lastig om met een 24 millimeter-lens een toffe compositie te maken.

En de groothoeklens dan?

Het leeuwendeel van alle Android-toestellen heeft inmiddels een groothoeklens aan boord, met een wijde brandpuntsafstand tussen de 12 en de 16 millimeter. Die gebruik je in situaties dat je zoveel mogelijk elementen in een foto wil vangen. Dat zijn hele toffe lenzen, want ze geven je een bijzonder perspectief.

Je zou denken dat de hoofdcamera’s daardoor minder wijd kunnen worden, maar dat gebeurt helaas niet. Bij de nieuwe Sony Xperia 1 IV is het gat tussen de hoofdcamera (24 mm) en de groothoeklens (16 mm) bijvoorbeeld relatief klein, terwijl de telecamera pas bij 85 millimeter begint. Een hoofdcamera van 35 of 40 millimeter zou veel nuttiger zijn. Daarmee krijg je er niet alleen een klassieke beeldhoek bij, maar verdeel je de lenzen ook beter over het totale bereik van de camera’s.

De hoop komt uit China

Toch is niet alle hoop verloren. De Chinese fabrikant ZTE bracht eerder dit jaar de Nubia Z40 Pro uit. Dat is de eerste Android-smartphone die magnetisch draadloos kan opladen, net zoals iPhones dat doen met Apple MagSafe. Interessanter is dat het ook de eerste telefoon in lange tijd is met een 35 mm-hoofdlens aan boord. Het kán dus wel, zo’n klassieke beeldhoek op een smartphone.

Helaas is deze Nubia slecht verkrijgbaar in Nederland. Laten we hopen dat andere fabrikanten zullen volgen. Op veel vlakken zijn smartphones inmiddels een prima vervanger voor echte camera’s. Met een 35 millimeter-lens worden ze alleen nog veel beter.