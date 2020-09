Het maandthema op Android Planet is deze maand de toekomst van Android. Redacteur Colin heeft afgelopen weken uitgebreid een Chromebook gebruikt. Hoe hij dat ervaren heeft en hoe hij de toekomst van deze apparaten ziet, lees je hier.

Lees verder na de advertentie.

Chromebooks, dat zijn toch die goedkope laptops?

Chromebooks zijn al jaren op de markt en worden vaak gezien als goedkope laptopjes voor onderweg en vooral het onderwijs. Dat was vroeger misschien zo, maar tegenwoordig heb je ook apparaten met Chrome OS die evenveel kosten als een leuke Windows-laptop of MacBook en even krachtig zijn qua hardware.

Veel mensen in mijn omgeving hebben een Chromebook en natuurlijk schrijf ik regelmatig over Google en Chrome OS. Ikzelf ken Chromebooks en convertibles dus wel, maar heb ze tot op heden nooit intensief gebruikt. Toen ik de kans kreeg om aan de slag te gaan met zo’n apparaat zei ik dan ook volmondig ja.

Ontdekkingsreis van Chrome OS

Ik ben een vastgeroeste Windows-gebruiker en m’n laptopje is zo ingericht dat ik alles makkelijk en snel kan bereiken. Daarnaast gebruik ik regelmatig wat specifieke software om bijvoorbeeld afbeeldingen te bewerken. Wel is het zo dat ik ook veel online werk, waarvoor dus weer niet specifiek Windows nodig is. Wel maak ik gebruik van verschillende externe hardware die ik regelmatig aansluit. Denk daarbij aan usb-sticks, harde schijven, verschillende headsetjes (al dan niet bedraad) of mijn telefoon.

Artikelen schrijven doe ik in WordPress, of soms in Google Docs. Mail fix ik via Gmail, browsen doe ik via Google Chrome, muziek luister ik via Spotify en met alternatieven zoals Google Sheets heb ik eigenlijk ook geen Excel meer nodig. Ik werk dus veelal online en in de cloud, iets waar Chrome OS natuurlijk bekend om staat.

Chrome OS is een relatief licht besturingssysteem, krijgt jarenlang updates en kost weinig tot niks in vergelijking met een Windows-licentie. Met zo’n Chromebook kan ik in theorie dus bijna alles doen wat ik nu met mijn huidige Windows-laptop doe. Of dat in de praktijk ook zo is, heb ik enkele weken getest.

Meer over de Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Daarvoor heb ik de IdeaPad Duet Chromebook gebruikt, een convertible van Lenovo. Dat apparaat heeft een scherm van 10,1 inch, maar dat is ook los te gebruiken als tablet. Moet je lange stukken tikken, dan klik je er simpelweg een toetsenbordje aan vast. Zo maak je eigenlijk gebruik van een mini-laptop, voorzien van Chrome OS.

Er is 4GB RAM en 64GB of 128GB interne opslag aanwezig. Het scherm heeft een hoge resolutie van 1920 bij 1200 pixels, er is een processor van MediaTek en de accu is 7000 mAh groot. Dat is op papier misschien niet al te interessant, maar Chrome OS heeft ook niet veel nodig om toch soepel te draaien.

Software: werk je veelal in de cloud, dan is het een aanrader

Een paar tabbladen openen in Chrome, Spotify op de achtergrond en wisselen tussen Slack en WordPress ging dan ook prima. Daarnaast is het installeren van verschillende Android-apps tegenwoordig ook een eitje. Je kunt allerlei aanpassingen doen aan de interface, gebruikmaken van verschillende thuisschermen en ook een app-drawer is aanwezig. Het geheel voelde voor mij als een grote smartphone of natuurlijk een tablet als ik ‘m zo gebruikte.

Toch merkte ik hier en daar toch dat ik verlangde naar mijn ‘eigen’ Windows-apps. Even een foto bewerken en bijknippen in het juiste formaat, of een hele map met foto’s verkleinen om te uploaden was toch wat lastiger. Ik gebruik ook software om het uiterlijk van mijn Windows-apparaten aan te passen; ook iets waar ik toch aan moest wennen.

Een MP3-bestand taggen, snel bestanden synchroniseren met Dropbox of aan de slag met een equalizer voor het geluid, moest of online of werkte niet zo vlot als op mijn Windows-laptop. Dat zal inderdaad ook een kwestie van wennen zijn, maar na een ruime twee weken bleef ik me toch wat ergeren aan zulke dingetjes.

Hardware: Lenovo IdeaPad Duet Chromebook heeft zijn beperkingen

Koop je een Chromebook, convertible of 2-in-1 met Chrome OS, let dan goed op wat je nodig hebt qua opslag en poorten. Zo heeft de IdeaPad Duet Chromebook slechts een enkele usb c-poort. Daarmee laadt het apparaat op en je kan er ook muziek mee luisteren via een bedrade koptelefoon.

Even foto’s uitlezen van een usb-stick of harde schijf is er dus ook niet makkelijk bij, wat een beperking is van dit specifieke apparaat. Het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart kan bij dit model ook niet. Ook m’n huidige externe muis aansluiten was niet mogelijk vanwege het ontbreken van een usb a-poort.

Zulke keuzes hebben vast en zeker geleid tot de betaalbare prijs van rond de 300 euro, want daarvoor krijg je veel waar voor je geld. Je kunt een stuk productiever werken met het bijgeleverde toetsenbord, de accuduur is genoeg voor een intensieve dag werk en zelfs meer.

Ook de bouwkwaliteit is voor dat bedrag meer dan prima, vooral van het tabletgedeelte. Het toetsenbord voelde hier en daar wat plastic aan, maar typte over het algemeen gewoon prima. Daarnaast vragen andere fabrikanten voor soortgelijke toetsenbord gewoon nog een flink bedrag, wat hier niet het geval is.

Chromebooks zijn fijn, maar niet voor iedereen

Op de vraag hoe Android Planet-redacteur Colin de toekomst van zulke apparaten ziet, is het antwoord tweeledig. Ben je op zoek naar een betaalbaar apparaat (alhoewel er dus ook prijzige varianten op de markt zijn) en werk je veelal in de cloud? Dan is een laptop met Chrome OS zeker iets voor de toekomst. Niet alleen is het iets voor de schoolgaande jeugd, maar ook voor veel mensen is het genoeg als primaire werkmachine. Let dan wel altijd op welke aansluitingen aanwezig zijn, aangezien dat flink kan verschillen.

Gebruik je vaak allerlei software voor Windows of macOS, dan is het toch vaak behelpen met een Chromebook. Online kun je veel veel voor elkaar krijgen en ook via apps uit de Play Store lukt dat misschien. Werk je met echt specifieke software, dan is zo’n Chromebook simpelweg voor jou niet de beste keuze.

Gebruik jij al wel een Chromebook of blijf je vasthouden aan je Windows-, macOS- of Linux-apparaat? Waarom ben je gewisseld of waarom zou je de overstap willen maken? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

Lees meer over ons maandthema: de toekomst van Android