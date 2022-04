Opinie: delen van streamingdiensten loopt hier de spuigaten uit

Redacteur Colin heeft al jaren een abonnement op Netflix, maar dat is zeker niet de enige dienst waarop hij geabonneerd is. De voornaamste reden voor al die abonnementen? “De kosten vallen wel mee, want ik deel het toch?”, maar toch loopt het wel wat uit de hand.

Tellen maar: op deze diensten ben ik geabonneerd

Streamingdiensten, je kunt er anno 2022 niet omheen. Je vindt er films, muziek, series, blockbusters, documentaires, podcasts of zogenaamde exclusives. Dat zijn producties van eigen makelij en die worden ook vaak gebruikt om abonnees te trekken. Inmiddels kan ik jarenlang achter elkaar nieuwe content checken bij de diensten waar ik lid van ben of een account heb.

Dat komt door het belachelijke aantal abonnementen op streamingdiensten waar ik toegang tot heb. Veelal op eigen naam en ook de rekeningen daarvan krijg ik dus gepresenteerd. Ik lift echter ook mee op een behoorlijk aantal diensten die afgesloten zijn door vrienden van me.

Netflix, Amazon, Videoland en Spotify

Zo kijk ik al jaren naar Netflix, wat inmiddels 15,99 euro per maand kost voor het duurste abo. Daarmee kun je veel zien in 4K en je account delen met maximaal vier mensen. Hier is dat (momenteel) met drie personen, dus dat kost gemiddeld iets meer dan vijf euro. Leuk nog steeds, want Netflix heeft wel een assortiment waar je u tegen zegt.

Maar Amazon Prime is ook wel een fijne dienst, want sommige producten koop je zo met wat korting of gratis bezorging. Tevens kun je genieten van het aanbod van Prime Video. “Dat alles krijg je voor slechts 2,99 euro per maand”, dus ook dat is hier afgesloten.

Omdat ik ‘meedoe met Netflix’ is het ook wel leuk als ik zelf wat kan bieden. Zodoende betaal ik ook voor een abonnement op Videoland. Eerst was dat nog de Premium-variant voor 10,99 euro, inmiddels is dat de Plus-versie voor 8,99 euro per maand. Dat deel ik met drie man, gemiddeld kost dat dus zo’n drie euro per maand.

Dan is er ook nog Spotify, inderdaad geen streamingdienst voor video, maar muziek. Daarbij lift ik mee op een familie-abonnement dat een vriend van me heeft afgesloten. Dat kost 15 euro per maand en er kunnen maximaal zes mensen meedoen, wat bij ons groepje ook het geval is. Dat betekent dat het me 2,50 per maand, oftewel drie tientjes per jaar kost om onbeperkt te genieten van alles wat ik wil horen.

HBO Max, ViaPlay en Ziggo Go

Dan zijn we er nog lang niet, want ook kan ik kijken naar alles wat HBO Max te bieden heeft. Tot en met 31 maart kon je een abonnement afsluiten voor die streamingdienst met 50 procent korting wat je hele leven geldig is, mits je het ondertussen niet even stopzet. Zodoende is er een standaard-abonnement afgesloten voor 3,99 euro per maand door een vriend van me, waarmee ik veel andere diensten deel.

Met hem deel ik ook ViaPlay wat afgesloten is toen de aanbieding gold van 99 euro voor het eerste jaar. Dat komt neer op vijf tientjes per persoon, oftewel iets meer dan vier euro per maand. De hoofdreden is voor ons allebei: Formule 1!

Dan teer ik ook nog gratis mee op zijn Ziggo Go-abonnement, wat ik al enkele jaren heb, voornamelijk omdat er toen F1 te zien was. Die dienst biedt echter ook nog verschillende films, series, sport en andere content, waardoor het af en toe nog wordt aangezet.

En dan ook nog van alles te zien via deze diensten

Ondertussen staan op m’n telefoon en slimme televisie nog meer handige apps zoals die van NPO en RTL XL. Daar is deels gratis content te zien tot een paar dagen terug. Wil je iets terugkijken van een langere periode dan moet je betalen, iets wat ik dan weer niet doe.

Ook staat Cinemember nog geïnstalleerd. Tot slot heb ik ook nog enkele tientallen euro’s tegoed te besteden bij Pathé Thuis. Bij die dienst betaal je geen maandelijks bedrag, maar betaal je per film. Ook via Play Films wordt er af en toe een film gehuurd, mits ze natuurlijk niet te vinden zijn bij de hierboven genoemde diensten.

Kijken en luisteren wat ik wil voor zo’n 18 euro per maand

Uiteraard heb ik ook alles onder elkaar gezet wat betreft de kosten hiervoor en wat blijkt? Totaal ben ik dus maandelijks een kleine 18 euro kwijt, een prima bedrag als je het mij vraagt voor alles wat ik dan kan zien. Prijsverhogingen vinden weleens plaats, maar ook dat zet niet echt zoden aan de dijk als je een abonnement deelt met meerdere personen wat mij betreft.

Wel heb ik door dat het fear of missing out-principe op dit gebied weleens van toepassing is op mij. Want heb ik echt een abonnement op HBO Max nodig, terwijl ik niet eens kan kijken wat er allemaal op de andere diensten staat? Nee natuurlijk niet, “maar ach voor die twee euro per maand kan het natuurlijk geen kwaad en oja dat en dat is toch ook wel erg leuk om een keer te zien”. Inmiddels is het in de afgelopen twee weken één keer aangezet en heb ik welgeteld twee hele films gekeken.

Ook is het natuurlijk de vraag of en hoe lang alles te delen blijft op deze manier. Verschillende diensten hebben in het buitenland al restricties aangebracht of vragen een kleine meerprijs als je een account niet deelt binnen het gezin zelf.

Wij zijn wel benieuwd naar hoeveel abonnementen jij hebt op streamingdiensten, of je die dan ook deelt, wat je beweegredenen zijn voor dat aantal abbo’s en wat je maandelijks totaal kwijt bent om dan te zien en luisteren wat je wil? Laat het weten in de reacties!