Opinie: We willen een dikke batterij, niet een dunne smartphone

Fabrikanten denken dat we smachten naar een zo’n dun mogelijk toestel regelrecht uit sciencefiction, maar alles wat we willen is een batterij die meerdere dagen meegaat.

Dikke batterij boven dunne smartphone

Zolang ik mij kan herinneren gaat de batterij in mijn smartphone ongeveer een dag mee, met eventuele extra laadsessies bij intensief gebruik. Dat was bij mijn eerste toestel al zo en tegenwoordig is daar weinig aan veranderd. Nog steeds moet de telefoon bijna elke dag opgeladen worden en bij intensief gebruik vaker.

Accu’s zijn ondertussen wel een stuk beter geworden. Dat is alleen niet te merken, omdat smartphones ook steeds meer stroom vragen. Meer rekenkracht kost meer energie, net als schermen met hoge ververssnelheid, lokale AI, complexe games of de hele dag korte video’s swipen.

Er bestaan heus wel toestellen die meerdere dagen halen. Zo heeft de nieuwe Moto G86 Power een accu die volgens Motorola 53 uur meegaat. Ook de Oppo Find X9 Pro en OnePlus 15 gaan zonder problemen een hele tijd mee. Ook zijn er smartphones met een e-inkscherm, zoals de Boox Palma 2 Pro, die zo weinig van de accu vragen dat een week gebruik niet onrealistisch is.

Ultradun

Grotere batterijen vragen om meer ruimte onder de kap van een smartphone, terwijl fabrikanten juist alles doen om hun toestellen zo dun mogelijk te maken. Voor wie doen ze dat? Het lijkt niet voor de consument te zijn.

Apple kwam dit jaar met een ultradunne iPhone op de markt genaamd de iPhone Air. Hoewel er geen officiële verkoopcijfers zijn, lijkt alles erop te wijzen dat het toestel een flop is. Ook de Samsung Galaxy S25 Edge lijkt het niet best te doen. De verkoopcijfers zouden zelfs zo beroerd zijn dat er mogelijk geen opvolger komt. Het toestel is sinds de release bovendien gigantisch in prijs gedaald. Je betaalt geen 1249 euro meer, maar € 599,- voor de S25 Edge.

Dat de verkopen tegenvallen is niet gek, want dit soort toestellen hebben aardig wat nadelen. Ze zijn kwetsbaarder, het toestel kan zijn warmte minder goed kwijt, stevige camera’s steken te veel uit en het belangrijkste: om ruimte te besparen wordt er dus meestal een relatief kleine batterij gebruikt. In onze review van de S25 Edge lees je bijvoorbeeld dat een powerbank een must is als je regelmatig TikTok kijkt.

Hoesje

Zelfs voor de looks lijkt een ultradunne smartphone weinig nut te hebben, omdat bijna iedereen hun toestel in een hoesje stopt. Zeker als het apparaat kwetsbaar en duur is kies je al snel voor die extra veiligheid.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat consumenten bij een nieuwe smartphone vooral meer opslagruimte willen, betere camera’s zoeken en in praktisch elk wenslijstje dat ik heb gevonden staat bovenaan: een langere accuduur. Waarom zijn fabrikanten dan zo geobsedeerd door slankheid?

Ik ben benieuwd wat er gebeurt als smartphonemakers hun vlaggenschepen voortaan niet in verschillende groottes, maar verschillende diktes aanbieden. Eens zien hoeveel mensen die enkele millimeters extra voor lief nemen in ruil voor nooit meer batterijstress.

