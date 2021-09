Opinie: drie apps van Pathé is wel echt teveel van het goede

Redacteur Colin is regelmatig te vinden in een bioscoop van Pathé. Daarvoor gebruikt ‘ie ook een handige app. Duik je de Play Store in, dan vind je echter nog meer apps van Pathé om te downloaden met elk hun eigen functies.

Pathé apps: drie stuks in de Play Store

Ik kijk regelmatig films via bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime of Disney Plus. Genieten van een thriller, horrorfilm of ander schouwspel doe ik echter ook regelmatig in de bioscoop. Daarvoor heb ik een Pathé-abonnement afgesloten, waardoor ik voor een vast bedrag onbeperkt naar de film kan. Ideaal wat mij betreft en even lekker om te relaxen na een drukke werkdag of in het weekend.

Om daar perfect gebruik van te kunnen maken heb je ook de Pathé Nederland-app nodig. Prima app om draaitijden van films te checken, trailers te bekijken of om de klantenservice te bereiken. Heb je een Pathé-account dan kun je er nog veel meer mee. Zo kun je zien welke films je in het verleden hebt bekeken of waarvoor je nog een digitaal ticket hebt staan. Ook vind je daar als Pathé Unlimited-lid een persoonlijke qr-code. Die moet je laten scannen als je de bioscoop binnenkomt en naar de film wil.

Al met al heb ik daar dus niks over te klagen. De app werkt zoals verwacht, je vind daarin allerlei handige informatie en ook het snel verifiëren dat ik het ben werkt goed.

Pathé Unlimited-lid, dus ook sterren sparen

Omdat ik dus Unlimited-member ben, krijg je ook wat extra’s. Als ik wat koop bij het buffet krijg ik wat korting en ik heb me aangemeld voor het All Stars-programma. Voor elke euro die ik uitgeef, ook als ik bijvoorbeeld een kaartje koop voor iemand waarmee ik ga, spaar ik wat punten voor de Pathé-winkel.

In die winkel kun je bijvoorbeeld terecht voor een drankje, hapje of een goodie van de bioscoopketen. Leuk wel, want als je genoeg punten hebt zijn die vaak ‘gratis’. In de afgelopen jaren heb ik zo echt wel wat colaatjes of popcorn gespaard. Om dat echter allemaal bij te houden is er een tweede applicatie nodig: Pathé All Stars.

Met die app kun je dus vouchers sparen door geld uit te geven in de bioscoop, maar ook op andere manieren. Ga je bijvoorbeeld zes keer naar de bioscoop van maandag tot en met donderdag, dan heb je recht op een gratis frisdrank. Nederlander als ik ben is dat natuurlijk ook leuk, maar ondertussen is dat dus wel applicatie nummer twee.

Wat het nog vreemder maakt is dat bioscooptickets die je al besteld hebt daar ook in te vinden zijn. Zo ga ik vanavond naar het nieuwe spektakelstuk Dune en de qr-code daarvoor vind ik in deze app, maar ook weer in de eerste.

Driemaal is scheepsrecht? Pathé Thuis

Naast de genoemde streamingdiensten kijk ik zo af en toe ook nog weleens een film via Pathé zelf. Je raad het al, ook daarvoor is een speciale applicatie in de Play Store te vinden. Met Pathé Thuis kun je namelijk op zoek naar een film die je wil kijken om die vervolgens eenmalig te huren of aan te schaffen.

Dat betekent echter wel dat ik nog een derde applicatie van hetzelfde concern nodig heb om dat te kunnen zien. Ook deze app werkt, net zoals de andere twee, prima en snel. Er komen regelmatig updates binnen en ook bevat ‘ie Chromecast-ondersteuning, zodat je films kunt streamen naar het grote scherm.

Waarom niet één app met alle functies

Wat ik me dus regelmatig afvraag is waarom Pathé het een goed idee vindt om drie losse applicaties in de lucht te houden. Een universele Pathé-app, waarin je als gebruiker zelf kiest wat je wel en niet voor functies gebruikt is toch de ideale wereld?

Ook denk ik dat de ontwikkeling van drie apps meer mankracht, kennis en geld kost dan een grote Pathé-app. Android Planet heeft uitgevraagd bij Pathé waarom er gekozen is voor deze opmerkelijke opzet. Ik zal dit artikel updaten als we hierover antwoord hebben ontvangen.

Voor nu prettige avond! Ik ga namelijk naar de film om 18.00, maar ik moet wel even alle apps openen, omdat er overal wat codes staan die ik moet laten scannen…

