Opinie: fabrikanten, stop eens met ‘exclusieve’ smartphones in eigen webshops

Smartphonefabrikanten krijgen er steeds meer een handje van om ‘exclusieve varianten’ van toestellen via een eigen webwinkel te verkopen. Leuk natuurlijk, maar niet iets waar redacteur Colin altijd voorstander van is.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Exclusieve smartphones graag niet via eigen kanalen

Als je Android Planet een beetje volgt, dan zie je regelmatig nieuwtjes verschijnen over de introductie van nieuwe smartphones. Daarin vertellen we je alles over de specificaties en opvallende functies. Natuurlijk vertellen we je dan ook alles over de prijzen, wanneer de toestellen in de winkels liggen, welke kleuren en hoeveel werk- en opslaggeheugen ze hebben.

Daar valt redacteur Colin de laatste tijd iets op. De eigen webshops van fabrikanten spelen een steeds grotere rol in de verkrijgbaarheid. Zoals je weet zijn mobiele telefoons te koop via allerlei kanalen. Zo kun je direct terecht bij providers zoals Vodafone of KPN, maar ook bij algemene grote spelers als Belsimpel of Mobiel.nl. Daar kun je nagenoeg elke telefoon combineren met abonnementen van elke provider.

Maar fabrikanten proberen steeds vaker klanten te lokken naar hun eigen webshop. Dat doen ze door alleen via die weg een exclusieve versie van een smartphone te verkopen. Daarbij gaat het vaak om een specifieke kleur of een versie met meer werk- of opslaggeheugen. Begrijp me niet verkeerd: ik vind exclusieve smartphones, kleurtjes of varianten juist erg leuk, maar er kleeft naar mijn mening ook een erg groot nadeel aan.

Galaxy S22-serie: 56 versies, 28 alleen bij Samsung zelf

Zo werd onlangs de Galaxy S22-serie gepresenteerd door Samsung. Die bestaat uit de Galaxy S22, S22 Plus en S22 Ultra. De smartphones zijn allemaal te koop in verschillende kleur- en geheugenvarianten. Via de meeste winkels kun je zo kiezen uit maar liefst 28 versies.

Maar via de eigen webwinkel heb je keuze uit verschillende exclusieve kleuren en opslagvarianten. Wat blijkt? Alleen bij Samsung zelf kun je nog eens kiezen uit 28 versies. Zo scoor je alleen via die weg een lichtblauwe, donkergrijze of paarse S22 of S22 Plus of een lichtrode, blauwe of grijze S22 Ultra met maximaal 1TB aan opslag.

Ben je dus op zoek naar een andere kleur of meer geheugen, dan kun je daar terecht. Fijn natuurlijk, maar het grote nadeel? Schaf je via die weg een smartphone aan, dan kun je hem niet combineren met een abonnement. In het geval van de S22-serie betekent dat dat je in een keer een fiks bedrag af moet tikken. Zo kost het instapmodel van de S22 849 euro. De meest uitgebreide S22 Ultra moet zelfs 1649 euro opbrengen, wat natuurlijk een enorm bedrag is.

Motorola Edge 30 Pro of G22 via eigen webshop

Motorola bewandelt hetzelfde pad bij verschillende smartphones. Zo is de high-end Motorola Edge 30 Pro onlangs gepresenteerd, een toestel met een adviesprijs van 799 euro. Kopen kan via allerlei kanalen, maar je krijg dan standaard de donkerblauwe uitvoering. Wel kun je ‘m combineren met een abonnement. Via de eigen webwinkel kun je echter ook kiezen voor een witte variant. Betalen moet dan in één keer en een abonnement dien je zelf te regelen.

Datzelfde geldt voor de betaalbare Moto G22. Die werd begin maart gepresenteerd in drie kleuren. Slechts een daarvan is overal te verkrijgbaar, twee kleurtjes alleen via de eigen Motorola-webshop. Die smartphone kost 179 euro en is dus voor veel meer mensen ook in een keer los aan te schaffen.

Toch voelt het voor mij niet helemaal lekker. Andere webshops concurreren meer met elkaar, waardoor prijzen sneller lager worden. Fabrikanten houden de adviesprijzen (te) lang aan, waardoor ze zichzelf op deze manier uit de markt prijzen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei P50 Pro en P50 Pocket

Bij Huawei zit de vork iets anders in de steel, maar of dit nou de beste weg is? Zo zijn de Huawei P50 Pro en P50 Pocket alleen te koop via de Huawei-webshop. Interesse in de telefoons? Dan kun je dus niet terecht bij providers of algemene shops.

Het is onzeker waarom er gekozen is voor die weg. Waarschijnlijk heeft het te maken met kosten. Natuurlijk wil Huawei dat zijn smartphones te koop zijn bij MediaMarkt, T-Mobile en bij andere winkels en providers, maar daarover moeten wel (kosten)afspraken worden gemaakt. Aangezien het met de smartphonetak van het bedrijf niet al te goed gaat, lijkt het logisch om de P50-toestellen direct zelf te verkopen.

Webwinkels willen natuurlijk wel een bepaald aantal toestellen afnemen, maar hoe goed die gaan verkopen is de vraag. Onderhandelingen zouden hier stuk op kunnen lopen. Simpelweg omdat partijen minder interesse hebben of dat Huawei wil dat ze meer afnemen dan dat zo’n partij wil.

Het kan ook anders

Het Duitse Gigaset gooit het over andere boeg. Smartphones van het merk kun je kopen via verschillende wegen, waaronder via de eigen website. Via die laatstgenoemde weg kun je een echt unieke smartphone aanschaffen. Gigaset biedt namelijk de mogelijkheid om je toestel te voorzien van een gravure – tegen een kleine meerprijs. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor je naam, initialen of een mooie quote.

Die vorm van ‘uniekheid’ is dus anders dan alleen een kleurtje of wat meer opslagruimte. Tevens is het logisch dat je alleen bij Gigaset zelf kunt aankomen met zo’n aanvraag. Bestellingen worden namelijk handmatig verwerkt in de fabriek.

Dan is er ook nog Realme die het weer anders heeft geregeld. Smartphones van dit Chinese bedrijf koop je gewoon via hun eigen website. Daarbij is het niet mogelijk om een telefoon te combineren met een abonnement. Dit is echter opgelost door een exclusieve samenwerking te starten met Belsimpel, waar dat juist wel kan. Interesse in een exclusieve Realme-smartphone, dan hoef je je dus niet te richten op de eigen webshop, maar kun je gewoon bij een andere winkel terecht voor elke variant.

Wat jij?

Ikzelf geef best veel om het uiterlijk van een smartphone, dus een specifiek kleurtje kan mij zeker overhalen. Dat betekent echter ook dat m’n keuzevrijheid qua winkels te beperkt wordt anno 2022. Tevens is een dure smartphone in één keer aftikken natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.

Wat denk jij hiervan? Kleur maakt niet uit, want ik doe er toch een hoesje omheen? Kleur is zeker een bepaalde meerprijs waard of iets heel anders? Laat het even weten in de reacties onder dit artikel!

Het laatste nieuws voor jou op een rij: