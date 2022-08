Opinie: Als je geen film kunt kijken zonder smartphone in hand, gaat studeren ook niet lukken

Studeren is niet voor iedereen weggelegd, zeker als je nog niet eens een film kunt kijken zonder je smartphone erbij te pakken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Studeren als je nog geen film zonder smartphone kunt kijken

Ik heb heel wat jaren gestudeerd en daarmee meerdere diploma’s verdiend, maar het was best zwaar. Het zwaarste vond ik de urenlange colleges volgen. Zeker bij universitaire studies betekent dat veel luisteren en weinig interactie.

Mijn concentratievermogen was niet al te best in die tijd en dat komt deels door de smartphone. Wat ik bijvoorbeeld merkte is dat ik geen films meer kon kijken zonder deze op te delen in kleinere stukjes. En als ik dan keek, pakte ik al snel mijn smartphone erbij omdat mijn aandacht verslapte. Ik vermoed dat velen zich daarin kunnen herkennen.

Ik kan je zeggen: als je het al moeilijk vindt om een complete film te kijken die gemaakt is om jou te vermaken, vol plotwendingen, muziek en meer zonder je telefoon erbij te pakken, dan is het volgen van colleges een probleem.

Multitasken

Velen denken goed te kunnen multitasken, maar dat is grotendeels een leugen. We kunnen bijvoorbeeld heel goed ademhalen en tegelijk lopen. We kunnen ook goed muziek luisteren en de vaatwasser uitruimen.

Maar multitasken werkt alleen als we iets bewust doen en iets onbewust doen. Je loopt bewust, maar ademt onbewust bijvoorbeeld. Als jij je aandacht telkens verdeelt tussen je schermpje en een andere taak, dan ben je niet aan het multitasken, maar telkens aan het wisselen. Dat kost je hersenen elke keer tijd en energie.

Als je wil studeren, dan moet jij je goed op iets kunnen focussen. Dat concentratievermogen zijn velen kwijtgeraakt, omdat we de hele dag door op onze smartphone zitten en geprikkeld worden.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ADHD

Hier is wel een kleine kanttekening belangrijk, want mensen met ADHD kunnen zich van nature moeilijk concentreren en kunnen daar niets aan doen. Mensen op het autistische spectrum kunnen zich soms juist beter concentreren als ze ondertussen kunnen friemelen op hun smartphone.

Ik beweer niet dat deze mensen geen studie kunnen doen. Ze zullen het waarschijnlijk wel moeilijker hebben dan de rest, maar niets is onmogelijk. Mijn punt is dat wanneer we altijd de smartphone erbij pakken als we ons ook maar een klein beetje vervelen, we ons concentratievermogen vernietigen en dat is zonde.

Niet gedoemd

Maar je bent niet gedoemd. Je brein zit namelijk zo in elkaar dat je absoluut de mogelijkheid hebt om concentreren. Je moet het alleen eerst weer even trainen. Als je van plan bent om te gaan studeren, dan kun je jezelf in de periode ernaar toe enorm helpen. Leg je smartphone eens weg als je een serie kijkt.

Kijk eens een hele aflevering van begin tot eind zonder je telefoon erbij te pakken. Probeert het daarna met films die doorgaans een stuk langer zijn. Zodra je een hele film kunt kijken zonder constant de drang te voelen om je smartphone erbij te pakken, ben je er wat mij betreft klaar voor.

Back to school

Dit artikel is onderdeel van de Back to School-themamaand op Android Planet, waarin we vooruit kijken naar de start van een nieuw schooljaar. De smartphone heeft een grote rol in het leven van kinderen en jongeren, waardoor het een belangrijk onderwerp is.

We helpen je op weg met apps waarmee jij je huiswerk en studie kunt plannen en apps die helpen bij het maken van je huiswerk. En de beste agenda-apps voor scholieren en studenten zetten we ook op een rij.