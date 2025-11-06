Opinie: Met Gemini voor Google Home moet vooral deze functie goed werken

Gemini komt nu echt naar Google Home, maar voor alle mensen met een Google-speaker is deze functie het belangrijkste.

Gemini For Home: dit is het belangrijkste

Google is officieel begonnen met de uitrol van Gemini naar Google Home. Onder de naam Gemini for Home kun je binnenkort met de geavanceerde AI praten via je Google-speakers. De Google Assistent gaat dan met pensioen.

Deze uitrol kan nog wel even duren. Gemini for Home komt nu eerst beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten die staan ingeschreven voor de openbare preview van de Google Home-app. Als jij je hiervoor inschrijft, krijg je ook als eerste nieuwe functies die nog wel wat instabiel kunnen zijn. Google test op deze manier bij een kleine groep gebruikers hoe die functies bevallen.

Elke speaker

Alvast goed nieuws is dat elke Google-speaker uiteindelijk deze upgrade krijgt. Van de eerste Google Home-speaker die er nog uitzag als een luchtverfrisser tot de kleine Mini-speakers. Wil je echter Gemini Live gebruiken, waarmee je doorlopende gesprekken met Gemini voert, dan heb je een Nest Mini (2019), Nest Hub Max (2019), Nest Audio (2020) of een tweede generatie Nest Hub (2021) nodig. Ook moet je een Google Home Premium-abonnement voor 10 euro per maand afsluiten.

In het voorjaar van 2026 verschijnt er ook een nieuwe Google Nest-speaker, met als grootste toevoeging een lampje waarmee je kunt zien of Gemini luistert. Dat is handig voor Gemini Live, omdat je op deze manier niet voor elke vraag “Hey Google” hoeft te zeggen. Maar hoe zit het met de basis: je smart home besturen?

Smart home

In theorie zou Gemini veel fijner moeten werken bij het besturen van je apparaten. In plaats van enkel specifieke spraakcommando’s, begrijpt deze moderne AI verschillende soorten bewoordingen. Als je bijvoorbeeld zegt “maak het donker”, dan snapt Gemini waarschijnlijk wel dat je de lampen uit wil hebben.

Het is essentieel dat deze basis net zo goed of beter werkt dan met de Google Assistent. Natuurlijk is Gemini Live indrukwekkend, maar de meeste eigenaren van deze speakers willen gewoon dat de lampen aan gaan als je daar om vraagt. En zo is het met alle instructies voor de smart home: het moet gewoon werken. Toch is het met Gemini en andere chatbots nooit zeker of iets klopt.

De eerste reacties

De eerste reacties van Amerikaanse gebruikers op Reddit, stemmen op dat vlak niet hoopvol. Sommigen zijn blij met hoe de AI zich gedraagt, omdat die daadwerkelijk zinnen begrijpt en je een gesprek kunt voeren. Als je vooral vragen wil stellen of wil babbelen, is Gemini oneindig veel beter dan de oude Google Assistent.

Maar mensen die gewoon hun smart home willen besturen stuiten tegen allerlei problemen op. Simpele opdrachten rond het besturen van lampen of de thermostaat worden niet begrepen of niet uitgevoerd. Soms denkt Gemini helemaal geen apparaten te kunnen besturen, terwijl de AI andere keren de opdracht zelf lijkt in te vullen en dan bijvoorbeeld de thermostaat maar op maximum zet.

Natuurlijk gaat dit om vroegtijdige toegang tot deze technologie. Dat is bedoeld om dit soort problemen te ontdekken en daar wat aan te doen. Toch lijkt het mij sterk dat Google in korte tijd de fundamentele problemen van generatieve kunstmatige intelligentie oplost: deze technologie hallucineert en maakt vaak fouten. Het is ook maar de vraag of Google zich daar zorgen over maakt, want het bedrijf ziet al die speaker waarschijnlijk vooral als een ideale manier om Gemini in zoveel mogelijk huizen te krijgen.

