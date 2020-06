Fabrikanten rollen over elkaar heen in de strijd voor de beste camera en het mooiste vouwmechanisme, maar waarom wordt gezondheid als innovatie voor smartphones vergeten?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gezondheid als innovatie voor smartphones

Om de zoveel tijd is er een nieuw ding waar smartphonemakers de beste in willen zijn. Hoewel het design van de smartphone al grotendeels af lijkt, verzinnen fabrikanten telkens weer iets om de consument ervan te overtuigen dat ze echt een nieuw toestel nodig hebben.

In de afgelopen jaren gaat het vooral om de kwaliteit van de camera en het vouwen van het toestel. Hoewel 5G nu natuurlijk ook belangrijk is, kan een smartphone dat enkel hebben of niet. Met de camera kan elke fabrikant nog een eigen kant op. Bijvoorbeeld door meer zoom dan de rest te bieden of betere foto’s in slechte lichtomstandigheden te maken.

De smartphoneverkopen lopen echter terug en niet alleen door de coronacrisis. Dat is niet vreemd. Moderne smartphones zijn namelijk zo snel en compleet, dat je een jaar later of zelfs een paar jaar later geen nieuwe nodig hebt. Elk jaar een nieuwe smartphone? In deze economie?

Innoveren met gezondheid

Maar er is een overduidelijk andere manier om te innoveren. Iets waar de concurrentie nog weinig mee doet, maar waar consumenten graag wat extra geld voor uitgeven: gezondheid. Mensen zijn massaal bezig met hun gezondheid, door bijvoorbeeld te sporten en af te vallen. Ook mentale gezondheid is steeds belangrijker in een wereld waarin alles snel gaat en veel dingen onzeker zijn.

Om met onze gezondheid aan de slag te gaan, maken we massaal gebruik van wearables en apps. We houden onze sportsessies en slaap bij met een actvitiytracker, meten onze hartritmes en stress met een smartwatch, gebruiken apps om ons te motiveren om genoeg te drinken en gebruiken zelfs apps om te mediteren.

Smartphonemakers laten daar veel kansen liggen. Hier en daar gebeurt er wel wat met een gezondheid-app. Samsung loopt nu bijvoorbeeld voorop met zijn smartwatches, maar er liggen nog zoveel meer kansen. Smartphones bevatten ongelooflijke technologie, waaronder een hoop sensoren die met de juiste software ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld ziektes tijdig op te sporen.

Zweet

Gebruik die extreem sterke camera om in onze ogen te kijken, registreer trillingen in onze handen en meet via ons zweet of we wel genoeg vitamines slikken. En wie weet hoeveel ons smartphonegebruik kan zeggen over depressie of angststoornissen, voordat we het zelf doorhebben?

Een van de redenen waarom dit nog zo weinig gebeurt, is dat er veel tests voor nodig zijn en er allerlei gezondheidsinstanties bij betrokken moeten worden. Je kunt wel stellen dat je camera via een of ander verzonnen woord de tofste foto’s maakt, maar je kunt niet zomaar zeggen dat iets beter is voor je gezondheid of veilig je gezondheid bij kan houden als dat niet zeker is.

Maar die extra moeite kan het waard zijn. Het zou waanzinnig zijn als smartphonefabrikanten iets doen met hun volgende telefoon, waarmee niet alleen de illusie wordt gewekt dat we het apparaat nodig hebben, maar het daadwerkelijk onze gezondheid verbetert als we het kopen.

Meer over gezondheid

Een maand lang legt Android Planet extra nadruk op gezondheid. We leggen bijvoorbeeld uit wat de zin en onzin van hartslagmeters op Android is en waarom een smartwatch noodzakelijk wordt als gezondheid belangrijk voor je is. Lees alle artikelen in het maandthema hier.