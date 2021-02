Google stopt met het maken van exclusieve games voor Google Stadia, nog geen anderhalf jaar na de lancering van de streamingdienst. Snapt het bedrijf de game-industrie wel?

Lees verder na de advertentie.

Snapt Google de game-industrie wel?

Nog geen anderhalf jaar na de lancering van Stadia besluit Google een andere richting met de gamestreamingdienst op te gaan. De interne studio voor exclusieve Stadia-games met 150 werknemers is gesloten. Google gaat zich volledig op games van derde partijen richten en wil de technologie achter Stadia aanbieden aan game-uitgevers.

Dat was te verwachten. Google heeft meerdere keren laten zien de aandachtspanne van een goudvis te hebben als het gaat om nieuwe producten. Als iets niet binnen aanzienlijke tijd een hoop oplevert, wordt de stekker eruit getrokken.

In het geval van Google Stadia wordt het product niet volledig stopgezet. De technologie werkt namelijk uitstekend, zoals je ook kunt lezen in onze Google Stadia review. Google had echter waarschijnlijk verwacht dat Stadia beter zou aanslaan en nu al heel groot zou zijn.

Het is geen YouTube

Mogelijk hoopte Google dat Stadia dezelfde richting op zou gaan als YouTube en de Play Store. Bij die platformen heeft Google voor de onderliggende technologie gezorgd (hoewel YouTube al goed draaide voordat Google het videoplatform kocht), waarna de content vanzelf kwam. YouTube en de Play Store zijn heel groot geworden omdat videomakers en app-makers daar hun spullen plaatsten. Bij Stadia gebeurde dat niet.

Uitgevers en kleine gamemakers stonden niet in de rij om hun games via Stadia aan te bieden. Eerder in 2020 lieten gamemakers al weten waarom dat niet gebeurde. In gesprek met Business Insider stelden de bedrijven dat Google niet genoeg geld bood. Daarnaast waren de bedrijven bang dat Google snel weer met Stadia zou stoppen.

Google lijkt dus niet eens zijn best gedaan te hebben. Het bedrijf stapt vol zelfvertrouwen in de game-industrie alsof iedereen vanzelf naar deze nieuwe speler toe zou trekken, maar er is meer nodig. Zeker in een industrie met grote gevestigde namen, waar consumenten zich aan verbinden en met een een hoop concurrentie als het gaat om games streamen.

Voor wie is Stadia

De game-industrie is gigantisch en lucratief, dus het is logisch dat een bedrijf als Google daar iets mee wil doen. De technologie achter Stadia is tevens waar de game-industrie heen lijkt te gaan. Games streamen op het schermpje dat je al hebt is veel aantrekkelijker dan een dure pc of spelcomputer kopen.

Maar Google heeft niet helemaal door voor wie dat op dit moment interessanter is. Het bedrijf lijkt zijn focus vooral te leggen op de gamers die op de hoogte zijn van nieuwe games en deze ook veel spelen. Maar deze gamers kopen nu gewoon nog die nieuwe spelcomputer of videokaart. Hoe slecht verkrijgbaar die apparaten op dit moment ook zijn.

Met de marketing van Stadia gebruikt Google games zoals Cyberpunk 2077, Destiny 2, PlayerUnknown’s Battleground en Hitman 3. Dat zijn ontoegankelijke games voor casual spelers, terwijl je die spelers juist wil bereiken met deze technologie.

Slechte marketing

Sowieso gaat het goed mis met hoe Google deze dienst aan de man brengt. Velen denken bijvoorbeeld nog steeds dat je een abonnement nodig hebt om games via Stadia te spelen, terwijl dat niet het geval is. Je hebt pas een abonnement nodig als je in de beste kwaliteit wil gamen. Dat willen de hardcore gamers, maar voor de gemiddelde casual gamer maakt het echt niet uit of de game in 4K of 1080p op het scherm staat. Helemaal niet als ze spelen via hun smartphone.

Google heeft de afgelopen jaren dus laten zien de tofste gametechnologie te hebben, maar de game-industrie niet te stappen. De nieuwe strategie die het bedrijf kiest is daarom maar het beste. Google gaat niet meer concurreren via games met anderen in de game-industrie, maar biedt de technologie aan om spellen van anderen toegankelijker te maken.

Stadia blijft voorlopig ook gewoon als los platform bestaan, waar je nog steeds losse games voor moet kopen om ze te kunnen streamen. Maar hoe lang duurt het nog tot Google daar ook mee stopt en je die games niet meer kunt spelen?

Alles over Stadia

Wil je ondanks het bovenstaande toch aan de slag met Stadia? Dat kan gratis. We leggen uit hoe je gratis Stadia-demo’s probeert. Vind de Stadia-app in de Play Store via onderstaande knop.