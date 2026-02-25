Opinie: dit AI-model van Google gaat iets te ver

Google heeft alweer een nieuw AI-model, maar deze keer gaat het bedrijf een grens over. Had Genie 3 wel publiekelijk beschikbaar gemaakt moeten worden?

Met Genie 3 gaat Google te ver

Het AI-nieuws gaat in een onverstoorbare sneltreinvaart door. We zijn nog maar net gewend aan het idee dat bijna niemand meer code hoeft te schrijven en het volgende staat al klaar: een AI-agent (OpenClaw) kan voor jou chatten met je partner op WhatsApp en AI-modellen hebben hun eigen sociale netwerk (Moltbook) waar mensen niet meer welkom zijn. Nu is Google weer aan de beurt om de boel op te schudden.

Google maakte afgelopen week Genie 3 publiekelijk beschikbaar. Waar veel huidige AI-modellen goed zijn in het begrijpen van tekst, beeld en audio is Genie 3 een wereldmodel dat goed is in ruimtelijk inzicht.

Games maken met een prompt

Genie 3 wordt gezien als een tool om games mee te maken. Je gebruikt een tekstprompt om een wereld te beschrijven en een tekstprompt om je personage te beschrijven. Vervolgens kun je een minuut lang in een 3D-wereld lopen, waarbij het volgende frame telkens wordt gegenereerd.

Het oogt zo indrukwekkend, dat de release van Genie 3 een effect had op de aandelen in de game-industrie. Investeerders dachten ongetwijfeld: waarom zouden we nog miljoenen stoppen in handgemaakte producties die straks met een tekstprompt gemaakt kunnen worden? Toch heeft Genie 3 weinig met game-ontwikkeling te maken.

Dit is geen gamedevelopment

AI-evangelisten roepen al jaren dat generatieve kunstmatige intelligentie de toekomst van gaming is, omdat je alles kunt maken wat je wil. Heb je zin om GTA in Amsterdam te spelen? Dan hoef je dat enkel als prompt in te vullen en kun je daarna lekker gamen. Deze mensen vergeten dat een game zoals GTA alleen maar goed is, omdat overal intentie achter zit.

Zelfs met alle vrijheid die je als crimineel in Liberty City of Vice City hebt, zit de menselijke hand van de makers in elk detail. Goede games zijn voorzichtig ontworpen interactieve ervaringen waarin als je speler vaak onbewust wordt gestuurd door hoe de wereld is gemaakt. Die sturing hebben oneindig procedureel gegenereerde werelden niet en daardoor gaan ze razendsnel vervelen.

Gelukkig heeft Rockstar Games, de maker van GTA, dat ook door: zij gebruiken geen generatieve kunstmatige intelligentie bij het maken van Grand Theft Auto VI. De baas van uitgever Take-Two verduidelijkte deze week in een interview met website Gamesindustry.biz: “De werelden van Rockstar worden van de grond af opgebouwd, gebouw voor gebouw, straat voor straat, wijk voor wijk.”

Plagiaatmachine

Het is niet gek dat de game-industrie schrikt, want Genie 3 geeft een overtuigende illusie dat er een game achter deze werelden zit. Afgelopen weekend dacht ik dat iemand een video van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom op sociale media had gezet, maar dan met de tekst “Genie 3” er onder als grap. Toen bleek dat de beelden daadwerkelijk door Genie 3 waren gegenereerd.

Een schrijver van The Verge wist ook Metroid Prime en Super Mario 64 na te maken. Genie 3 is een overtuigende plagiaatmachine. Zelfs elementen van de interface worden meegenomen, waardoor het op een werkende game lijkt. Toch is dat puur visueel.

Genie 3 snapt namelijk niet hoe een game werkt, maar enkel hoe het eruit moet zien. De dataset bestaat niet uit games, maar uit video’s van mensen die games spelen. YouTube staat vol met ‘let’s plays’ waarin bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wordt gespeeld.

Daardoor weet Genie 3 precies dat er een metertje verschijnt als hoofdpersonage Link springt en zijn glider uitklapt. De AI snapt alleen niet wat het metertje betekent.

YouTube-video’s

Dat betekent niet dat Genie 3 geen indrukwekkende technologie is en geen waarde heeft. Vorig jaar heeft een Nederlander nog een bod van 500 miljoen dollar van OpenAI afgeslagen, omdat hij met zijn videoplatform Medal.tv onwijs veel let’s play-video’s bezit. Deze data gebruiken AI-bedrijven nu om zelfrijdende auto’s en humanoïde robots mee te trainen. Die leren via een wereldmodel hoe je beweegt in een 3D-omgeving.

Genie 3 is als model dus een fascinerende ontwikkeling, maar dit heeft net zoveel met game-ontwikkeling te maken als een foto maken van een gerecht en het koken noemen. Ik ben wel erg benieuwd wat de advocaten van Nintendo ervan vinden.

