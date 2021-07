Opinie: de Google Pixel 6 (Pro) is de eerste Pixel waarop ik echt wacht

We weten er nog te weinig over om een echt oordeel te vellen, maar toch ben ik echt benieuwd. Ik kijk uit naar de aanstaande release van de Google Pixel 6 (Pro) en dat zijn voor mij (vooralsnog) dé Pixels waar ik stiekem al een tijd op wacht.

Opinie: Google Pixel 6 wordt pas echt interessant

De eigen Pixelsmartphones van Google zijn al jaren op de markt, maar konden me nooit helemaal bekoren. Begrijp me niet verkeerd, het zijn prachtige toestellen, maar voor mij had elke Pixel wel verschillende nadelen. Zo kwam Google kwam pas vrij laat met toestellen met een klein gaatje in het scherm voor de selfiecamera en heeft de Pixel 5, van 2020, nog een fysieke vingerafdrukscanner. Opladen van de toestellen gaat traag in vergelijking met de concurrentie, punten waarop Google flink achterblijft.

High-end chipsets en Google is ook geen combinatie, geheugen uitbreiden is niet mogelijk en dan zijn er nog de camera’s. Foto’s die je maakt met bijvoorbeeld een Google Pixel 4 of Pixel 5 zijn werkelijk subliem. Je moet het echter wel doen met weinig cameralenzen en daardoor heb je simpelweg minder mogelijkheden.

De Pixel 5 heeft jaren na de concurrentie pas een groothoeklens gekregen. Ook wil ik fijne macrofoto’s kunnen maken of wat kunnen zoomen. Al met al heeft geen enkele Pixel me vooralsnog kunnen overtuigen, maar daar lijkt toch verandering in te komen.

Ik kijk echt uit naar de Google Pixel 6 (Pro)

Dat komt door de Google Pixel 6 en Google Pixel 6 Pro die we later dit jaar verwachten en waar inmiddels al veel over uitgelekt is. Ik heb meerdere persoonlijke redenen waarom ik uitkijk naar de nieuwe smartphones.

Uiterlijk vind ik echt tof

Zo verschenen er half mei al renders van de twee aankomende toestellen. Op de redactie zijn de meningen wat verdeeld, maar ik houd hier simpelweg van. Een vreemde combinatie qua kleurgebruik, groot camera-eiland wat ook anders is dan we ooit gezien hebben en afgeronde schermranden. Google kiest klaarblijkelijk ook eindelijk voor een vingerafdrukscanner onder het scherm, iets wat ook echt weleens mag.

Camera’s en allerlei mogelijkheden

De normale Pixel 6 krijgt volgens geruchten twee camera’s, een 50 megapixel-hoofdvariant en een groothoeklens van 12 megapixel. De Pro-versie heeft nog een derde camera aan boord, waarmee je wat optische zoom kunt gebruiken. Voor mij een ideale combinatie. Samen met de goede software van Google aan boord wordt dit echt een cameratopper, daar heb ik alle vertrouwen in.

Voor beide toestellen kiest Google voor een nieuwe chipset, die dit keer niet van de bekende fabrikant Qualcomm komt. Samsung zou de chip daadwerkelijk fabriceren, maar het gaat om een heel nieuw type, speciaal voor deze toestellen.

Exacte details zijn nog niet bekend, maar in de wandelgangen wordt gesproken over prestaties die vergelijkbaar zijn met die van de Snapdragon 870. Die chip vind je onder andere in de Motorola Moto G100 en Poco F3 en is voor nagenoeg elke taak krachtig genoeg. De beste in zijn soort is het zeker niet, want dat is (momenteel) de Snapdragon 888, maar die slurpt bijvoorbeeld wel weer veel energie. Hoewel ik normaal van het beste van het beste ben, lijkt een 870-equivalent een zeer goede keuze.

Bijkomend voordeel daarvan is dat de Pixel 6-serie vijf jaar updates zou gaan ontvangen. Of dat klopt en wat we daar precies onder moeten verstaan is nog onbekend. Wel krijgen Pixels altijd als eerste nieuwe Androidversies en beveiligingsupdates, dus als je dat belangrijk vind is dat altijd een goede keuze.

Meer intern geheugen

Een ander fijn iets waarom ik wacht op de Pixel 6 en 6 Pro is het interne geheugen. Het liefst zie ik nog een geheugenkaartslot in een toestel, maar dat wordt echt steeds minder. Als dat niet kan, dan wil ik graag veel intern geheugen. Ik download veel Spotifymuziek, maak veel foto’s, installeer veel grote games en heb aan 128GB simpelweg te weinig.

Vermeende specificaties onthulden dat beide toestellen als 128GB- en 256GB-versie op de markt komen. Van de Pixel 6 Pro zou zelfs een 512GB-model uit worden gebracht. Aan ruimte geen gebrek deze ronde, fingers crossed dus dat dat ook klopt.

Nadeel: niet te koop in Nederland en hoge adviesprijs?

Bovenstaande punten maken de Pixel 6 en 6 Pro voor mij toestellen waar ik echt naar uitkijk, maar elk voordeel kent zijn nadeel. Twee dingen waar ik rekening mee houd zijn de verkrijgbaarheid en de prijs. Ik geloof namelijk niet dat we de Pixels 6 opeens wel officieel in Nederland kunnen kopen. Dat blijft, net als de slechte verkrijgbaarheid van verschillende andere apparaten van de fabrikant, zonde. Even naar Duitsland voor een ritje is leuk, een klein avontuur en ook nog prima te doen. Bestellen en laten afleveren bij een kennis of familielid daar en even oppikken of laten opsturen kan natuurlijk ook nog.

Met de adviesprijs van de Pixel 5 werden we verwend, die was iets meer dan 600 euro en dus schappelijk te noemen. Qua specs was het zeker geen monster, wat ook zorgde voor deze ‘lage’ prijs. Bij de Pixel 6 (Pro) zullen we vast veel dieper in de buidel moeten tasten. Als Google daadwerkelijk komt met toestellen die beschikken over de gelekte hardware en lange ondersteuning wordt dat natuurlijk doorberekend aan de consument.

Tot op een zekere hoogte prima wat mij betreft want andere fabrikanten zoals Oppo, Samsung, Sony of OnePlus vragen inmiddels ook (toren)hoge prijzen voor hun smartphones. Al met al voor mij een toestelserie om echt naar uit te kijken, wat jij?

