Opinie: Google, waarom zijn de nieuwe Pixels veel duurder?

Daar zijn ze dan: de Google Pixel 8 en 8 Pro. De vorige Pixels waren nog relatief betaalbaar, maar de prijzen van de nieuwste smartphones zijn flink gestegen. Te veel, als je het aan Android Planet-redacteur Colin vraagt.

Prijsstijging Google Pixel: prijzen vanaf de Pixel 6-serie

We kunnen héél ver terug in de tijd kijken voor dit artikel, maar dat doen we niet. We pakken de prijzen erbij van de Google Pixel-telefoons vanaf de Pixel 6-serie. Dat was het moment dat Google koos voor het design met de kenmerkende camerabalk en voor een eigen Tensor-chip.

De Google Pixel 6 verscheen in oktober 2021, maar was niet officieel te koop in Nederland. Ook de Pixel 6 Pro werd onthuld, een groter, duurder en uitgebreider toestel. De 128GB-variant van de Pixel 6 had een adviesprijs van 649 euro in Duitsland, terwijl je 899 euro moest betalen voor de 128GB-versie van de 6 Pro.

Een jaar later was het tijd voor de Pixel 7-serie, met vernieuwde hardware en camera’s en een licht aangepast design. De smartphones waren officieel in Nederland te koop, zodat je ze los kon aanschaffen, maar ook in combinatie met een abonnement. Iets wat gelukkig niet veranderde was de prijs. Zo betaalde je nog steeds 649 euro voor de instapversie van de Pixel 7 en 899 euro voor de Pro.

Pixel 8 (Pro) is flink duurder dan voorgangers

Nu is het tijd voor de nieuwste Pixel-telefoons. De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn onthuld en natuurlijk lees je daar alles over in ons officieel-artikel. Ze bieden weer verschillende verbeteringen, maar dat mag ook wel. De prijzen zijn immers flink verhoogd.

Google vraagt 799 euro voor de 128GB-versie van de Pixel 8, oftewel 150 euro meer dan vorig jaar. Bij de Pixel 8 Pro is de instapprijs nóg hoger: 1099 euro. Dat is maar liefst 200 euro meer dan bij de Pixel 7 Pro en 6 Pro.

Opsomming prijzen Pixel 6-, Pixel 7- en Pixel 8-serie:

Google Pixel 6 128GB – 649 euro

Google Pixel 7 128GB – 649 euro

Google Pixel 8 128GB – 799 euro

Google Pixel 6 Pro 128GB – 899 euro

Google Pixel 7 Pro 128GB – 899 euro

Google Pixel 8 Pro 128GB – 1099 euro

Reden voor prijsstijgingen

Wat de precieze reden hiervoor is weten we natuurlijk niet, maar we hebben wel een idee. Grondstoffen en productieprocessen worden duurder en moeten simpelweg worden terugverdiend. Dat kan één van de redenen zijn.

Misschien zijn de vorige Pixels wel voor of onder kostprijs verkocht om marktaandeel te verwerven en is nu de tijd aangebroken om ook echt geld te gaan verdienen. Ook is het zo dat Google de Pixel 8-telefoons veel langer ondersteunt: ze krijgen liefst zeven jaar upgrades. Ook dat brengt de nodige kosten met zich mee.

Wat de precieze reden ook is, eigenlijk maakt het niet uit. Het komt erop neer dat je dieper in de buidel moet tasten voor een Google Pixel-smartphone, en dat vindt redacteur Colin niet slim van Google. Eén van de unique selling points was juist de relatief lage prijs voor een vlaggenschip. Met de huidige prijsstelling bevindt Google zich meer in het vaarwater van veel concurrenten.

Als ik Google zou zijn, verkocht ik toch liever veel meer toestellen met minder marge, dan veel minder telefoons met meer marge. Uiteraard nemen we de prijsstijgingen mee in de reviews van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, die binnenkort op Android Planet verschijnen.

